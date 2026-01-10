Il mistero attorno al prezzo della Steam Machine di Valve potrebbe essere prossimo a una soluzione, grazie a una serie di indiscrezioni emerse dai listini di due rivenditori cechi. Mentre l'azienda americana continua a mantenere il più stretto riserbo sulle cifre ufficiali, alcuni utenti hanno scoperto informazioni preziose nascoste nel codice sorgente dei siti web di Smarty.cz e Alza, due importanti catene di elettronica della Repubblica Ceca. Le somme che stanno circolando online potrebbero rappresentare un primo importante indizio sulla strategia di posizionamento che Valve ha in mente per il suo nuovo hardware da gaming.

L'analisi tecnica condotta da diversi appassionati ha portato alla luce dati che, seppur non ancora confermati ufficialmente, presentano una coerenza interessante. L'utente Reddit chusskaptaan ha per primo pubblicato screenshot della pagina dedicata alla Steam Machine sul portale di Smarty.cz, rivelando l'esistenza di due configurazioni distinte. Successivamente, un altro ricercatore digitale conosciuto su X come Hajedan ha voluto verificare l'attendibilità di queste informazioni, estendendo l'indagine al codice sorgente di Alza, altro gigante della distribuzione ceca di prodotti tecnologici.

I risultati dell'analisi incrociata hanno mostrato una convergenza significativa. Il modello base della console, dotato di 512 GB di memoria, risulterebbe prezzato a 19.826 corone ceche secondo entrambi i rivenditori, cifra che convertita direttamente equivale a circa 820 euro. La versione più capiente da 2 TB, invece, vedrebbe un cartellino di 22.305 corone ceche, traducibili in approssimativamente 920 euro al cambio attuale. La corrispondenza tra i due listini suggerisce che i negozi potrebbero aver ricevuto indicazioni preliminari da parte del distributore o dello stesso produttore.

La presenza dei prezzi nei listini suggerisce un annuncio ufficiale imminente

Naturalmente, queste cifre vanno considerate con la dovuta cautela per diverse ragioni. In primo luogo, si tratta di una conversione diretta dalla valuta ceca all'euro, che non tiene conto delle diverse politiche di pricing che Valve potrebbe adottare per i vari mercati europei. Nel panorama dell'elettronica di consumo, è prassi consolidata che i prezzi finali nei diversi paesi non siano mai il risultato di una semplice conversione valutaria, ma riflettano strategie commerciali specifiche, costi di distribuzione locali e pressioni competitive diverse.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Inoltre, ogni rivenditore gode tradizionalmente di una certa autonomia nell'applicare margini commerciali, sconti promozionali o maggiorazioni legate a servizi aggiuntivi. Questo significa che, anche qualora le cifre indicate dovessero rivelarsi accurate come punto di partenza, il prezzo effettivamente praticato al consumatore italiano potrebbe discostarsi sensibilmente. La presenza di questi dati nei database dei negozi cechi rappresenta comunque un elemento significativo: solitamente, l'inserimento di informazioni di questo tipo nei sistemi informatici dei rivenditori precede di poco l'annuncio pubblico e l'apertura dei preordini.

La Steam Machine rappresenta una delle scommesse più ambiziose di Valve nel settore hardware, dopo il successo dello Steam Deck che ha ridefinito il concetto di gaming portatile. L'attesa per conoscere il posizionamento economico di questo nuovo dispositivo è particolarmente alta tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, poiché determinerà inevitabilmente la strategia di mercato dell'azienda e la sua capacità di competere in un segmento sempre più affollato. Mentre attendiamo conferme ufficiali, queste indiscrezioni offrono almeno un'indicazione preliminare di quello che potrebbe essere l'investimento necessario per entrare nell'ecosistema della nuova console domestica di Valve.