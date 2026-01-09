Siamo entrati nel 2026 da pochi giorni e, se avete provato a dare un’occhiata ai listini prezzi dei componenti PC nell'ultima settimana, probabilmente avete sentito quel familiare brivido freddo lungo la schiena. No, purtroppo non è il tipico freddo di gennaio, ma bensì il gelo dei prezzi.

Per anni ci siamo detti che il Cloud Gaming era "il futuro", una frase fatta che significava tutto e niente (e anzi, io stesso la ho esposta qualche mese fa in questo altro articolo), un orizzonte lontano destinato a chi non capiva la purezza del silicio locale. Sapete cosa? Mi sbagliavo, anzi, ci sbagliavamo. Il Cloud non è il futuro, ma probabilmente l'unico presente sostenibile per la massa.

La situazione sta cambiando sotto i nostri piedi, non per una rivoluzione tecnologica improvvisa (anche se la tecnologia è senz'altro maturata), ma per una brutale, ineluttabile logica economica che stiamo tutti assistendo. Il settore dei videogiochi ha fatto la sua scelta e, come spesso accade, il mercato non sta aspettando il nostro permesso per evolversi.

Quando la RAM vale più dell'oro

Per capire perché quest'anno segnerà l'esplosione esponenziale del gioco in streaming, basta guardare dentro i nostri case. O meglio, dentro i case che vorremmo costruire ma non possiamo permetterci. Pensavamo di aver visto il peggio con la crisi delle GPU durante la pandemia (ah che bei ricordi), quando i miner di criptovalute compravano ogni scheda video disponibile. Credevamo che la carenza di chip fosse il fondo del barile. Ma il 2025 ci ha insegnato una lezione crudele: ovvero che c'è sempre un pesce più grande. In questo momento quel pesce si chiama Intelligenza Artificiale.

L'esplosione dei modelli IA, da OpenAI a tutte le startup che stanno nascendo come funghi, ha creato una domanda vorace, insaziabile, di memoria e l'IA mangia RAM a colazione. E questo ha avuto un effetto domino devastante sul mercato consumer. Il prezzo della RAM, e in particolare delle memorie DDR5 ad alte prestazioni necessarie per il gaming moderno, è aumentato astronomicamente, con rincari che in alcuni casi superano il 100%.

Il problema è sistemico: tutto ciò che calcola ha bisogno di RAM. Il nostro smartphone, il nostro tablet, la nostra console, il nostro laptop. Quando la materia prima scarseggia e i giganti del tech sono disposti a pagare qualsiasi cifra per alimentare i loro server IA, il consumatore finale (ovvero noi videogiocatori che vogliamo solo giocare ad Arc Riders o al prossimo The Witcher 4) si ritrova con le briciole, e quelle briciole, purtroppo, costano come pepite d'oro.

Aziende come Maingear e Framework stanno già lanciando l'allarme, consigliando ai clienti di "portarsi la propria RAM" o alzando i prezzi dei pre-assemblati a livelli che sfiorano il ridicolo. Costruire un PC da gaming nel 2026 non sarà quindi più un hobby costoso, ma un vero e proprio lusso elitario.

Il cloud come scialuppa di salvataggio

In questo scenario apocalittico per l'hardware locale, il cloud gaming smette di essere un "vezzo" o un'opzione per chi viaggia, e diventa una vera e propria scialuppa di salvataggio. La proposta di valore è cambiata radicalmente. Fino a due anni fa, il calcolo era: "Pago un abbonamento mensile o compro una console?". Oggi il calcolo è: "Pago un abbonamento mensile o spendo 2.500 euro solo per aggiornare la mia macchina e renderla capace di far girare i giochi in 4K?".

Il Cloud elimina l'equazione dell'hardware e rimuove l'ansia dell'obsolescenza. Non importa se la RAM costa il triplo rispetto all'anno scorso, perché quella spesa non è a carico nostro. È a carico di Microsoft, di NVIDIA, di Amazon. Ciò che è positivo del cloud è che sta crescendo più che mai, è ora trasforma qualsiasi schermo in un computer top di gamma. Il vostro vecchio laptop aziendale, la Smart TV Samsung in salotto, persino lo smartphone che abbiamo in tasca: tutto diventa un possibile accesso per il gaming di fascia alta.

Non sto parlando di compromessi al ribasso. Basti pensare all'offerta di NVIDIA GeForce Now, vediamo che il livello qualitativo ha ormai superato quello della media dei PC domestici. Con i nuovi tier che offrono prestazioni equivalenti a una RTX 5080, facendo diventare il cloud non più un ripiego, ma bensì un potenziale upgrade del nostro PC.

Dopotutto pensiamoci, quanti di noi hanno una RTX 5080 nel case? Pochissimi, io non di certo. Quanti possono permettersela, con i prezzi attuali della componentistica di contorno? Anche qui, io non di certo e penso siano comunque ancora meno. Abbonarsi al servizio di NVIDIA significa, di fatto, "noleggiare" una potenza di fuoco che non potremmo mai giustificare economicamente come acquisto singolo. Certo, ci sono limiti di tempo (le recenti polemiche sul cap delle 100 ore mensili sono un segnale che anche i provider devono gestire i costi), ma per il 90% dei giocatori, l'accesso a una macchina del genere, anche se limitato, è preferibile al non giocare affatto o al giocare a dettagli minimi su un hardware obsoleto.

La qualità incontra la comodità

Dall'altra parte della barricata c'è Microsoft. Se NVIDIA punta sulla potenza bruta, Xbox punta sull'ubiquità. Gli aggiornamenti recenti a Xbox Cloud Gaming per gli abbonati Ultimate hanno portato lo streaming a 1440p con bitrate elevati, rendendo l'esperienza su TV e monitor incredibilmente vicina a quella nativa.

La mossa di permettere lo streaming non solo dei titoli Game Pass, ma anche della propria libreria acquistata, è stata la chiave di volta. Ora il giocatore non si sente "prigioniero" di un catalogo a noleggio, ma sente di avere accesso ai suoi giochi, ovunque. I test condotti dai colleghi americani mostrano che la latenza, pur presente, è diventata trascurabile per la maggior parte dei generi non competitivi. E in un mondo dove l'hardware locale costa una fortuna, un po' di input lag diventa un prezzo accettabile da pagare per giocare a Fable o Doom: The Dark Ages al massimo dei dettagli senza dover vendere un rene.

C'è, ovviamente, una resistenza culturale. Noi giocatori amiamo il "ferro". Amiamo assemblare i PC, amiamo le nostre console fisiche, amiamo l'idea di possedere l'hardware. L'idea di dipendere interamente da una connessione internet e da un server remoto ci spaventa ancora. Ci fa sentire in qualche modo vulnerabili ed è anche per questo che Google Stadia è morta (il che è ironico, perché quest'anno avrebbe davvero potuto dire la sua).

Ma il 2026 sarà l'anno in cui, detesto scriverlo, il portafoglio vincerà sul cuore. La crisi della RAM e dei componenti non è transitoria, ma strutturale e l'IA non smetterà di crescere domani. La domanda di chip non crollerà. Questo significa che i prezzi dell'hardware rimarranno alti, forse per sempre. Di fronte a questa realtà, la scelta diventa a due facce: o si diventa parte di un'élite ristretta che può permettersi l'hardware locale, o si accetta il compromesso del cloud.

E, onestamente, penso sia ormai un compromesso sempre più dolce. Le infrastrutture di rete stanno migliorando (il 5G e la fibra sono sempre più capillari), i codec di compressione video sono diventati miracolosi, e l'integrazione nelle Smart TV ha eliminato persino la necessità di comprare un dongle o una "scatoletta" esterna. Accendi la TV, colleghi il pad via Bluetooth, avvii l'app e giochi.

L'anno della normalizzazione

Il 2026 non sarà l'anno in cui i PC da gaming spariranno. Ci sarà sempre spazio per gli appassionati, per gli e-sportivi che hanno bisogno di latenza zero, per i modder. Ma sarà l'anno in cui il Cloud Gaming smetterà di essere "l'alternativa" e diventerà la "norma" per la fascia media del mercato.

I publisher lo sanno e stanno spingendo in questa direzione. Le piattaforme lo sanno e stanno affinando le tecnologie. E ora, anche i prezzi dell'hardware ci stanno spingendo gentilmente (ma fermamente) verso l'uscita, indicandoci la famosa nuvoletta. Non dobbiamo necessariamente esserne felici. Possiamo rimpiangere i tempi in cui con 800 euro ti facevi un PC di tutto rispetto. Ma opporsi a questa marea penso sia ormai inutile.

Il Cloud Gaming nel 2026 crescerà esponenzialmente non perché è perfetto, ma perché è l'unica risposta logica a questo mercato hardware impazzito. Ci offre la possibilità di continuare a godere della nostra passione più grande, aggirando le barriere economiche che l'IA e la crisi dei componenti hanno eretto intorno a noi. E se il prezzo da pagare è non avere più un case pieno di LED RGB sulla scrivania, forse, tutto sommato, ne potrebbe valere la pena.