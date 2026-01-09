Avatar di Ospite RAM_Pro #890 0
io però senza il mio pc fisso mi sento perso, non so
Avatar di Ospite VR_Mind
Ma infatti alla fine ha ragione... con questi prezzi della ram meglio abbonamento che spendere migliaia di euro ogni 2 anni
Avatar di Ospite Lag_Mind
scusate ma se salta internet come faccio? almeno col pc ce l'ho
Avatar di Ospite Hack_Beast
Comunque il geforce now funziona bene eh, l'ho provato sul laptop vecchio di mio padre e gira tutto
Avatar di giocchan
Mah... dopo aver visto la fine di Google Stadia...
