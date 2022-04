Sono passati ben cinque anni da quando Metroid Prime 4 fu annunciato durante il Nintendo Direct dell’E3 2017. Sappiamo tutti molto bene a quale destino è andato incontro il quarto capitolo di questa amatissima saga, e ancora oggi, dopo un riavvio nello sviluppo, ne sappiamo quanto allora: praticamente nulla. Per ingannare l’attesa di questo quarto capitolo, un appassionato della saga ha voluto rifare il look al primo iconico Metroid in 3D uscito su Game Cube nel 2022.

In questi giorni sta facendo il giro del web una nuova remaster fan-made di Metroid Prime che va a donare nuova linfa vitale ad uno dei capolavori nati su Nintendo Game Cube. Questa mod aggiunge al titolo il supporto per la risoluzione 4K, ma non solo, dato che questo appassionato ha voluto rendere più pulita anche la veste grafica andando ad aggiungere nuove texture nettamente più definite e una nuova illuminazione.

La mod in questione è chiamata MPR Phaze 1 e va ad aggiungere al classico di Retro Studios anche tutta una serie di nuovi elementi che rendono quest’opera un vero e proprio miglioramento di uno dei grandi giochi usciti su Game Cube. Ad accompagnare queste creazione, il team di fan ha pubblicato anche un corposo video gameplay in cui possiamo ammirare in tutta la sua bellezza questa mod.

Stando a quanto rivela il team di modder, MPR Phaze 1 include anche le seguenti migliorie:

Una nuova veste grafica spacca mascella con nuove texture, illuminazione, effetti particellari e altro

Rispristinate alcune funzioni della versione Game Cube che erano state eliminate su Wii

Integrata la possibilità di giocare sia con mouse e tastiera che con pad dual stick

Aggiunto lo slider per aggiustare il campo visivo (FOV)

Interfaccia utente personalizzabile

Insomma, sembra proprio che questa mod per il primo Metroid Prime porti ad un livello superiore il capolavoro di Nintendo e Retro Studios. Ora non ci resta che essere ammaliati da qualche novità ufficiale sul tanto atteso quarto capitolo.