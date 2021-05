Metroid, un nuovo gioco 2D pronto per essere pubblicato?

Gli appassionati dei giochi Nintendo sentono davvero molto la mancanza di Metroid sull’attuale Nintendo Switch, o più in generale sullo schermo della TV. Ricordiamo infatti come l’ottimo Metroid: Samus Returns aveva riscosso un ottimo successo, facendo sperare a molti il grande ritorno della serie. Negli ultimi cinque anni, però, l’unica novità che abbiamo avuto è stato il riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4 e il conseguente allontanamento della data di rilascio su Switch. Tuttavia, nelle ultime ore un rumor sta alimentando le speranze degli appassionati.

Già si parlava di un presunto nuovo gioco di Donkey Kong in sviluppo presso MercurySteam, ma il leaker Zippo ha rivelato interessanti novità anche per la serie di Metroid quando gli è stato chiesto riguardo un nuovo gioco 2D: “esiste al duecento percento ed è, in effetti, già completato. L’unica cosa che Nintendo deve fare adesso è annunciarlo. La compagnia è estremamente felice per come il titolo è venuto fuori. L’unica altra cosa che ho sentito è che gira a degli stabilissimi 60 FPS“.

Sebbene, come sempre, vi consigliamo di prendere questa notizia come rumor, non possiamo che evidenziare due possibili dettagli che potrebbero dar credito a questa voce. Il primo è che Nintendo molto spesso ha annunciato titoli passati una volta che lo sviluppo era completato, com’è stato ad esempio con Paper Mario: The Origami King. La seconda riprova è che MercurySteam aveva già sviluppato Metroid: Samus Returns e sarebbe la miglior software house per realizzare un nuovo gioco 2D della serie.

Zippo conclude la sua affermazione rivelando che, secondo lui, il titolo potrebbe esser rivelato durante l’E3 2021 il prossimo mese, durante la conferenza Nintendo. Se la compagnia dovesse davvero svelare l’opera durante la versione digitale della fiera, allora potremmo anche aspettarci un rilascio verso la fine del 2021 o al massimo entro l’inizio del 2022. Insomma, non ci resta che attendere maggiori informazioni ed eventuali conferme da parte di Nintendo. Peraltro, se vi interessano i metroidvania vi consigliamo di recuperare il nostro editoriale!