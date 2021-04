Microsoft Flight Simulator: migliorie a Francia e Benelux in arrivo

In questi ultimi giorni si è tornato a parlare prepotentemente del tanto acclamato Microsoft Flight Simulator. La simulazione di volo sviluppata dai ragazzi di Asobo Studio in collaborazione con Microsoft è tornata sotto i riflettori sia grazie ad una curiosa mod sviluppata da un appassionato, sia per una voce di corridoio che vedrebbe molto vicina l’uscita del titolo su console Xbox. A queste novità si va ad aggiungere il prossimo atteso aggiornamento per il gioco.

Come annunciato da poco dal team di sviluppo: è arrivato un nuovo update dedicato a Microsoft Flight Simulator, il quale, andrà a migliorare diverse regioni europee. Dopo essersi concentrati sul resto del mondo e sul Regno Unito, Asobo Studio e Microsoft hanno deciso di dedicare il nuovo World Update alla Francia e alle nazioni del Benelux, quindi: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, tutte nazioni che riceveranno un revamp generale.

Grazie a questo aggiornamento gratuito verranno aggiunti più di 100 nuovi punti di interesse in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, nonché a molte altre aree del gioco presenti in Microsoft Flight Simulator. Con questo update i giocatori potranno vedere in tutto il suo splendore la Cattedrale di Reims, il Musée Draï Eechelen, il Castello di Vianden del Lussemburgo passando per il Palazzo di Giustizia di Bruxelles, e tanto altro ancora.

