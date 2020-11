Microsoft Flight Simulator: nuovo aggiornamento dedicato agli USA

Da quando Microsoft Flight Simulator è atterrato su PC lo scorso agosto, i fan dei simulatori di volo hanno finalmente avuto quel gioco che aspettavano da tanti anni. Il lavoro proposto da Asobo Studio e Microsoft è qualcosa di gigante e che sta venendo supportato mese dopo mese; anche grazie a una serie di aggiornamenti e add-on a cura di sviluppatori indipendenti. Tra i nuovi aggiornamenti ufficiali invece, troviamo quello dedicato agli Stati Uniti d’America.

Non è la prima volta che Asobo Studio dedica un’intero aggiornamento ad un territorio specifico dell’intero globo. In passato è toccato al Giappone e al Nord America più in generale, mentre oggi viene annunciato un aggiornamento tutto dedicato ai vastissimi USA. Il tutto, come accade di solito, è stato accompagnato da un nuovo trailer che ci mostra dall’alto dei cieli, ma non solo, quel che attende i giocatori il territorio degli Stati Uniti d’America in Microsoft Flight Simulator.

Sebbene in Microsoft Flight Simulator sia già presente tutto il globo terreste su cui sorvolare, con il passare dei mesi Asobo Studio e Microsoft si stanno impegnando nel modificare piano piano tutti i vari territori del mondo. Questo permetterà quindi, attraverso i vari aggiornamenti, di poter viaggiare attraverso zone del mondo in modo più definito rispetto al periodo di lancio del nuovo capitolo del simulatore di volo.

Parlando di USA, adesso i piloti virtuali, saranno in grado di vedere con ancora più dettaglio una delle nazioni più vaste e con al suo interno paesaggi di varia natura. Inoltre, con questo aggiornamento sono stati migliorati anche 48 aeroporti e 50 punti d’interesse. Cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento dedicato agli USA? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.