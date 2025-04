Xbox starebbe lavorando a tre nuovi controller

Secondo recenti indiscrezioni circolate nel podcast Xbox Two, il colosso di Redmond starebbe lavorando a una completa revisione della propria linea di controller, con tre nuovi modelli destinati a soddisfare diverse fasce di utenza. L'informazione, riportata dal giornalista Jez Corden, delinea una strategia che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con l'ecosistema Xbox nei prossimi anni.

La strategia di Microsoft sembra orientata verso una segmentazione precisa del mercato, con soluzioni pensate per differenti tipologie di utenti. Il piano prevederebbe il lancio di un controller entry-level che, pur mantenendo un prezzo accessibile, introdurrebbe alcune funzionalità di nuova generazione rispetto ai modelli attuali. Questo approccio permetterebbe anche ai giocatori con budget limitato di beneficiare di miglioramenti tecnologici significativi.

Il secondo controller si posizionerebbe invece nella fascia media, rappresentando un compromesso tra prestazioni avanzate e costo contenuto. Ma è il terzo modello che sta generando maggiore interesse nella comunità: descritto come un "Elite Elite Elite" o più semplicemente come un "Elite Series 3", questo controller sarebbe destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per i giocatori professionisti e per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni.

Sebbene Corden non abbia fornito dettagli tecnici specifici sui tre dispositivi, ha suggerito che il modello di fascia alta potrebbe integrare una connessione WiFi diretta al cloud, tecnologia pensata per ridurre al minimo la latenza durante il gameplay. Questa caratteristica rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto alle tecnologie di connessione attualmente impiegate nei controller Xbox (come quello standard venduto su Amazon).

Il tempismo del rilascio rimane avvolto nel mistero. Corden ipotizza che l'annuncio potrebbe avvenire nel corso del prossimo anno, oppure essere strategicamente collegato alla presentazione della prossima generazione di console Xbox. Quest'ultima possibilità appare particolarmente credibile considerando che, storicamente, Microsoft ha sempre introdotto revisioni sostanziali dei propri controller in concomitanza con il lancio di nuove console.

L'attuale Xbox Elite Series 2 rappresenta già un punto di riferimento nel segmento premium, grazie alla sua costruzione robusta, componenti intercambiabili e possibilità di personalizzazione avanzate. Un eventuale Series 3 dovrebbe non solo mantenere questi standard qualitativi, ma introdurre innovazioni significative per giustificare un nuovo investimento da parte degli utenti più esigenti.

È importante sottolineare che tutte queste informazioni rimangono nel campo delle speculazioni. Sebbene la fonte sia considerata attendibile negli ambienti Xbox, non esiste ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Microsoft. La plausibilità di queste indiscrezioni è comunque supportata dal fatto che l'azienda ha sempre mostrato grande attenzione all'evoluzione dei propri controller, elemento fondamentale nell'esperienza di gioco sulla piattaforma.