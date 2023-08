Se il tuo fedele controller Xbox sta mostrando segni di usura o, addirittura, si è accidentalmente rotto in seguito alla tua ultima sessione su Elden Ring, abbiamo una buona notizia per te: Microsoft ha, recentemente, aperto una sezione dedicata alla vendita di ricambi, e a una serie di servizi di riparazione, sul suo sito web, offrendo la possibilità di riportare in vita del tuo controller preferito.

Grazie a questa iniziativa, ora è più semplice ottenere parti di ricambio come pulsanti, gusci e componenti interni per il tuo Xbox Elite Controller Serie 2 o per i Controller Standard di Xbox Series S|X. Considerando i prezzi dei controller Xbox, sostituire le parti guaste si rivela un’opzione economicamente molto vantaggiosa.

I pezzi di ricambio disponibili includono pulsanti in nero, o bianco, e i gusci superiori per i controller. Inoltre, è possibile acquistare una scheda PCBA di ricambio o un kit preassemblato che include sia i motori vibranti, che la scheda PCBA per entrambi i tipi di controller supportati.

Al momento, però, è importante indicare che non sono disponibili componenti estetiche per i modelli in edizione limitata dei controller Xbox, rendendo ancora obbligatoria la procedura di registrazione del prodotto, per avere accesso alle componenti dei pad in edizione limitata e ai servizi di riparazione coperti da garanzia.

I prezzi delle parti di ricambio variano leggermente in base al modello del controller per cui si necessita la sostituzione e, al momenot, i prezzi sono disponibili solo in dollari (si è ancora in attesa dell’apertura della sezione nello store europeo). I gusci superiori per l’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 costano $25.99, mentre per l’Xbox Wireless Controller standard il prezzo è di $19.99. Per quanto riguarda i pulsanti di ricambio, il costo è di $23.99 per l’Xbox Elite Wireless Controller Series 2, e di $21.99 per quelli destinati all’Xbox Wireless Controller.

La differenza di prezzo più significativa riguarda le parti interne. Il kit preassemblato che include sia i motori vibranti, che la scheda PCBA di ricambio dell’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ha un costo di $59.99, mentre la scheda PCBA di ricambio costa $49.99. Le componenti simili per l’Xbox Wireless Controller, invece hanno un prezzo che oscilla dai $34.99 ai $33.99.

Il responsabile del programma Xbox Insider, Brad Rossetti, ha condiviso, molto entusiasticamente, le informazioni riguardanti questa iniziativa tramite Twitter. Inoltre, Microsoft ha reso disponibile un video esplicativo su come effettuare le riparazioni dei controller Xbox in maniera del tutto autonoma.

Per quanto la possibilità di dare una seconda vita al proprio controller Xbox è sicuramente una notizia positiva, bisogna tenere in considerazione che gli attuali prezzi delle componenti ufficiali per un Xbox Wireless Controller risultano ancora elevati, specialmente se si considera il fatto che, molto frequentemente, i pad nelle colorazioni standard si trovano in forte sconto.