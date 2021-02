I migliori Controller Pro | Febbraio 2021

Perché comprare un controller Pro? In effetti è lecito chiederselo. La risposta varia da caso a caso, questo perché i motivi che potrebbero spingervi all’acquisto sono moltissimi. Il più banale ma non poco necessario, è la comodità: controller di questo tipo vantano un grip migliore e modifiche al peso generale del device, in modo da cucirlo alle mani di ognuno. Inoltre, forse il caso più importante, questi controller sono perfetti per chi gioca molti titoli competitivi, da Rainbow Six Siege, Battlefield a l’ultimo Call of Duty.

Se fate parte di queste categorie o, molto semplicemente, siete alla ricerca di un buon controller pro, seguiteci in questa guida.

I migliori Controller Pro

Xbox Elite controller serie 2

Xbox Elite Controller Serie 2 è la versione migliorata del primo modello del pad pro targato Xbox. Infatti, a differenza della scorsa versione vanta una batteria migliore e un grip più resistente, così da agevolare le sessioni più lunghe. Migliorie a parte, le differenze più grosse saltano fuori se lo si paragona ad un normale controller, ad esempio con quello che trovate all’interno di Xbox One, che comunque vanta una qualità altissima.

Esclusa la maggiore comodità e il design sicuramente più premium, il vantaggio grosso è avere dei tasti extra completamente da mappare e utilizzare a proprio piacimento, in modo da non staccare mai il pollice destro dall’analogico: azioni come saltare, scivolare o ricaricare, nella maggior parte dei casi richiedono al giocatore di premere uno dei 4 tasti raggiungibili con il pollice destro. Con Elite Controller, questo problema viene nullificato e il vostro pollice preferito rimarrà attaccato alla mira.

Come dicevamo, il design è assolutamente premium e lo si intuisce già dalla confezione. Esclusi i tasti extra da mappare, infatti, che trovate solitamente anche su altri controller pro, ciò che caratterizza appieno questo dispositivo è la sua eleganza, la raffinatezza con la quale è stato lavorato, per non citare le minuzie che permettono di agire sulla corsa dei grilletti, l’altezza degli analogici o il peso stesso del controller.

Insomma, un prodotto letteralmente premium, come suggerito dai 180 euro richiesti per l’acquisto. Ricordatevi però che, se deciderete di comprarlo, avrete un eccezionale controller da utilizzare su Xbox One, PC e sulle nuove Series S|X.

Razer Raiju Ultimate Edition

Se il controller precedente era rivolto all’utenza Microsoft, questo Razer Raiju Ultimate Edition è rivolto invece agli utenti PlayStation 4. Come suggerisce il prezzo di listino, che si aggira intorno ai 190 euro, anche questa volta parliamo di un controller pro, aspettatevi quindi un design e dei materiali di tutto rispetto, compreso un piccolo led che circonda l’intero touch pad del controller.

Inutile girarci attorno, la sua forma, sebbene abbia alcune differenze, ricorda molto da vicino quella del controller Xbox, eccezion fatta per lo schema degli analogici che rimane simmetrico. E quest’ultima scelta, specie chi è abituato a giocare solamente su PlayStation, l’apprezzerà molto.

Razer Raiju Ultimate Edition ha la particolarità di supportare un’apposita app per PC e Smartphone, che vi consente di calibrare al 100% il controller e magari prepararsi vari tipi di profili per ogni gioco. Il layout che avete scelto per il vostro TPS preferito, infatti, magari non andrà bene per le vostre partite a Rainbow Six Siege e via discorrendo. In questo modo, avrete tutto a portata di mano e sempre disponibile.

L’unica piccola gravante, come sicuramente saprete, è che il controller verrà sì supportato da PlayStation 5, ma non potrete giocarci i nuovi giochi, questo perché Sony – giustamente – lancerà a breve il nuovissimo Dualsense. Chiaramente, manco a dirlo, il controller è supportato anche da Steam e compagnia, quindi è possibile utilizzarlo anche su PC, a patto di non essere dei super patiti di mouse e tastiera.

Revolution Unlimited Pro Nacon

Revolution Unlimited Pro Nacon è una soluzione praticamente perfetta per il gaming competitivo su PlayStation 4. Ispirandosi a quanto fatto da Microsoft con la serie Elite (l’ispirazione è innegabile, del resto ha davvero fatto scuola il pad Xbox), Nacon rilascia per la console Sony questo utilissimo ma anche costoso device.

Cominciamo dalla confezione, che mette subito in chiaro la sua natura di controller pro: la scatola è pienissima di accessori, dalle levette analogiche di ricambio a delle imbottiture da inserire all’interno delle due impugnature per aumentare sensibilmente il peso e restituire un grip ancora più riuscito. Anche la qualità costruttiva è quella che ci si aspetterebbe da un prodotto di qualità elevata: ogni singolo materiale è lavorato al meglio, pensato per regalare ottime sensazioni a chi lo impugna; stesso dicasi per i tasti, davvero ottimi.

Revolution Unlimited Pro Nacon contiene una serie di pulsanti riposti sul retro, raggiungibili con il medio. Tra questi ritroviamo anche lo switch dei profili, perché sì, questo controller permette anche di salvare più configurazioni contemporaneamente, in modo da trovarsele tutte pronte per l’uso. Insomma, massimo comfort e ottimi risultati, il tutto ad un prezzo che si aggira intorno ai 160 euro ma che spesso viene scontato, motivo per cui vi consigliamo di guardare i link di riferimento.

Nintendo Switch Pro Controller

Pur non essendo un controller dedicato ai professionisti, la soluzione offerta da Nintendo rimane la migliore in assoluto di casa Switch. Questo controller, venduto separatamente e non in bundle con la console, presenta delle caratteristiche piuttosto classiche, a partire dal grip delle impugnature. Ciononostante, qualora non vi bastassero i soli joy-con, non dovrete andare oltre: scegliete la colorazione più adatta ai vostri gusti (ce ne sono diverse, alcune esplicitamente ispirate ai brand più noti della grande N) e godetevi questo ottimo controller Pro, il quale, nonostante il nome, è sprovvisto di tutte le caratteristiche raccontate nei precedenti modelli.

Riguardo al prezzo, la situazione è piuttosto variabile e oscilla dai 50 ai 75 euro, a seconda del tipo di colorazione e skin applicati al controller.

