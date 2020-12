I migliori accessori per PS5 | Dicembre 2020

PS5 è finalmente tra noi, seppur molti utenti non siano riusciti ad accaparrarsi la propria unità. La console di prossima generazione di Sony PlayStation ha già stupito i giocatori con i suoi giochi esclusivi, come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls, il remake del capostipite di un genere oramai noto a tutti. Ovviamente, però, per giocare a PlayStation 5 sono necessarie anche una serie di periferiche che mirano a migliorare l’esperienza complessiva. Parliamo ovviamente del controller ufficiale, ma anche della base di ricarica, delle cuffie e dei telecomandi. In questo nostro articolo vogliamo quindi radunare quelli che sono i migliori accessori per PS5 già confermati come compatibili con la nuova console.

È possibile che pian piano venga confermata la compatibilità di nuove periferiche già in commercio. Aggiorneremo nel corso del tempo il nostro articolo così da tenervi sempre informati riguardo i migliori accessori per PS5 disponibili sul mercato.

I migliori accessori per PS5

Controller DualSense

All’intero di ogni confezione di PlayStation 5 troverete un controller PS5, noto come DualSense, ma ovviamente per poter giocare in cooperativa locale è necessario un secondo controller. Pur esistendo molteplici gamepad di terze parti di qualità, il DualSense si prospetta come uno dei migliori grazie alle sue funzioni uniche: il feedback aptico e i grilletti adattivi aggiungeranno un’ulteriore dimensione sensoriale ai videogame; inoltre, è incluso un microfono integrato e un tasto Crea, che sostituirà ed evolverà il “vecchio” Share. Non mancherà il touchpad, in continuità con il controller PS4, ma la forma complessiva del controller cambierà leggermente, adattandosi alle mani di qualsiasi dimensione.

» Clicca qui per acquistare il controller DualSense

Pulse 3D Wireless Headset

PS5 vuole far colpo non solo sugli occhi e le mani dei videogiocatori, ma anche le orecchie: grazie al Tempest Engine PS5 propone un completo audio 3D, ma per poterselo godere è necessario delle cuffie di qualità. Sony ha quindi creato il Pulse 3D Wireless Headset. Si tratta di cuffie wireless che permettono di godersi in tutta comodità i propri videogame preferiti alla qualità audio massima, sfruttando anche il microfono con eliminazione del rumore per chiacchierare indisturbati con i propri amici. Si ricarica tramite USB Type-C.

» Clicca qui per acquistare il Pulse 3D Wireless Headset

Remote Controller

PS5 non è solo una console da gioco, ma anche un centro multimediale da salotto per vedere film e serie TV: potremo infatti sfruttare i principali servizi streaming come Netflix e Disney +. Utilizzare un controller non è però particolarmente comodo in questo caso: per fortuna Sony ha creato un telecomando dedicato, utilizzabile con una sola mano e con tutti i pulsanti necessari per richiamare subito le app media più importanti. Per poter guardare tramite PS5 film e serie TV, non ci sarà niente di meglio del Remote Controller ufficiale. Sicuramente uno tra i migliori accessori per PS5!

» Clicca qui per acquistare il Remote Controller

DualSense Charging Station

Cosa c’è di peggio che accendere la console e scoprire che il proprio controller DualSense è completamente scarico? Scoprire che anche il secondo controller DualSense è completamente scarico. Per risolvere il problema sul nascere, la soluzione migliore è la Charging Station ufficiale per PS5: questa base permette di ricaricare in contemporanea ben due controller, così da non rischiare mai di rimanere a secco sul più bello. Ovviamente, sarà sempre possibile ricaricare il DualSense semplicemente collegandolo tramite cavo USB, ma se siete in cerca dei migliori accessori per PS5, allora questa base non dovrebbe mancare nella vostra collezione.

» Clicca qui per acquistare il DualSense Charging Station

HD Camera

Le console sono diventate ormai un centro multimediale per creativi, non solo macchine da gioco da sfruttare in solitudine. Al pari di PS4, anche PlayStation 5 ha la sua una nuova camera, perfetta per fare trasmissioni e video delle proprie sessioni di gioco in risoluzione full HD. I professionisti opteranno per altre soluzioni, ma per chiunque voglia un punto di partenza e un accessorio per PS5 perfettamente compatibile, l’HD Camera è per certo la scelta perfetta. Inoltre, sarà fondamentale per tutti quei giochi che sfruttano la camera.

» Clicca qui per acquistare l’HD Camera

PlayStation VR

Tra i migliori accessori per PS5, è presente anche l’avveniristico PlayStation VR! PS5 è infatti compatibile con l’headset PlayStation VR e permette di giocare a tutti i giochi PS4 per PS VR. Ci sono però due dettagli da ricordare. Prima di tutto, i nuovi giochi in uscita che supportano PS VR sono solo in formato PS4: ad esempio, la versione PS5 di Hitman 3 non include la modalità VR, mentre la versione PS4 sì (è quindi necessario acquistare la versione old gen anche su PS5). Inoltre, ricordate che PS VR non può essere connessa a PS5 senza l’adattatore dedicato: fortunatamente Sony lo regala a tutti i possessori dell’headset, basta farne richiesta tramite il sito ufficiale.

» Clicca qui per acquistare PlayStation VR – Mega Pack

Borsa da viaggio

Siete degli studenti o dei lavoratori fuori sede? Sappiamo tutti cosa significhi rinunciare al traslocare la propria console per far spazio alle utenze primarie. Ma da oggi non è più un problema. USA GEAR ha realizzato un’ottima borsa da viaggio appositamente per la nuova console di casa Sony. Con l’esterno in nylon RipStop resistente a getti d’acqua, graffi e impatti, la borsa vi consentirà di trasportare console, pad, cuffie cavi e altri accessori grazie alle dimensioni interne da 41 x 19 x 32 centimetri. Non mancano una tasca con zip esterna e la tracolla per consentire di avere le mani libere per trascinare i vostri bagagli. Perciò, dite addio alle crisi isteriche dovute magari a un impacchettamento frettolosamente pericoloso.

» Clicca qui per acquistare la borsa di USA GEAR

Cover per DualSense

Vi sudano le mani durante le lunghe o medie sessioni di gioco? Allora la cover in silicone di Benazcap in silicone per il DualSense è un acquisto obbligatorio. Un ulteriore pro di questa cover, oltre alle ergonomiche superfici con rilievi, è la presenza di diverse gommine per gli analogici del vostro controller. Preparatevi ad abbandonare quella terribile sensazione di scivolamento che, specialmente nel periodo estivo, è fastidiosa come poche altre sensazioni. D’altronde potrete anche migliorare a vostro piacimento l’ergonomia delle levette analogiche, così come decidere di non utilizzare le gommine in dotazione con la cover. Un prodotto così essenziale per molti utenti, era impossibile da escludere tra i migliori accessori per PS5.

» Clicca qui per acquistare Benazcap Cover Skin per DualSense