Migliori TV 4K gaming economici | Marzo 2021

Siete in possesso di una console da gaming? Ciò significa che il primo acquisto che dovreste considerare è una TV adeguata, a risoluzione 4K e con supporto all’HDR: entrambe queste caratteristiche tecniche sono state sdoganate da tempo e sono ormai diventate essenziali. Cambiare TV può diventare un’operazione urgente, soprattutto se in casa avete una televisione non più al passo coi tempi, magari un full HD con qualche anno sulle spalle o addirittura un HD Ready. I prezzi delle TV 4K si sono già da tempo abbassati e stabilizzati: a beneficiarne è stata anche la fascia bassa, che si è popolata di diversi televisori più che validi. Quando si parla di TV da gaming, bisogna subito sfatare un luogo comune, quello della necessità di spendere parecchio per averne una adeguata: ebbene, non c’è nulla di più sbagliato. Continuando a leggere questa guida potrete trovare diverse proposte in grado di abbinarsi perfettamente alle vostre PS4, Xbox One o Nintendo Switch, ma anche a PS5 e Xbox Series X e Series S.

Vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine potete trovare diverse guide complementari, una riguardante i migliori TV da gaming full HD, una dedicata ai migliori TV 4K LED da gaming e una ai migliori TV 4K OLED, sempre adatti al gaming. Ora mettetevi comodi e scopriamo insieme quali sono i migliori TV 4K da gaming economici che potete trovare sul mercato!

Migliori TV 4K gaming economici

Sotto i 500 euro

Hisense 50AE7000F

Le proposte di Hisense sono fra le più comuni per chi non desidera spendere più di tanto e vuole comunque una TV 4K all’altezza delle aspettative. Il modello 50AE7000F appartiene alla linea di televisori “budget” di Hisense del 2020, ed è, nello specifico, quello da 50″. Noi vi consigliamo il più comune, ma all’occorrenza sono disponibili diversi tagli nella linea di riferimento, con dimensioni che vanno da 43 a 75 pollici. Le TV di Hisense, compatibili con tutte le ultime applicazioni smart, montano il sistema operativo VIDAA OS, sviluppato direttamente dall’azienda cinese, e includono il pieno supporto all’HDR 10+.

Presente anche l’integrazione con Alexa, per collegare la TV a tutti gli altri dispositivi di casa che supportano l’assistente vocale di Amazon. Oltre a poter disporre di tutte le applicazioni più comuni (Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN), Hisense 50AE7000F è dotata (e qui veniamo a quel che più ci interessa) di una gaming mode, che permette di abbassare al minimo l’input lag e giocare senza troppi problemi anche con videogiochi competitivi.

La linea AE7000F di Hisense, dunque, è un’ottima scelta nel campo dei TV 4K gaming economici, specie considerato che, sfruttando determinate offerte, è spesso possibile portarsi a casa il modello da 50 pollici spendendo poco più di 400 euro.

» Clicca qui per acquistare Hisense 50AE7000F (esclusiva Amazon)

Samsung UE50TU7190

Se volete rientrare nel campo delle TV Samsung (azienda che produce alcuni fra i pannelli migliori in questa fascia di prezzo) ma siete intenzionati a spendere meno dei QLED, potete optare per la serie TU7190, una delle più conosciute proposte dell’azienda coreana nel campo delle TV LED, che ancora spopolano al di sotto dei 500 euro. L’intera serie TU7190 è dotata di svariate funzioni smart, fra cui l’integrazione con l’assistente vocale di Samsung, Bixby, ma anche con Alexa e Google Assistant, che assicurano l’integrazione con le rispettive app di domotica.

Il più economico della serie, il modello da 43 pollici, parte da 419 euro, ma quelli da 50 e 55 pollici si differenziano solo per poche decine di euro, il che ci spinge a consigliarveli se avete più spazio a disposizione (in basso vi riportiamo quello da 50 pollici, ma sulla stessa pagina trovate anche tutti gli altri).

» Clicca qui per acquistare Samsung UE50TU7190

LG 43UN7100

L’LG 43UN7100 è probabilmente uno dei televisori più conosciuti nella sua fascia di prezzo e il migliore nel caso in cui stiate puntando dritti a un modello da 43 pollici. I tagli più grandi sono comunque ottimi e potete prenderli in considerazione se avete più spazio, ma la “piccolina” vince nel rapporto qualità/prezzo, dal momento che potrete trovarla quasi ovunque al di sotto dei 400 euro, soglia non da poco quando si tratta di acquistare un nuovo pannello da mettere in sala o in camera da letto. In quella fascia di prezzo, pur non essendo la più economica in assoluto, è una delle migliori scelte che possiate fare.

Si tratta di una TV più che degna, che vale decisamente il prezzo richiesto per portarsela a casa e vi permette di avere tutte le comodità di un dispositivo smart a un prezzo molto basso. Degno di nota anche il fatto che, pur essendo la meno costosa fra le TV 4K di LG, sia comunque una scelta più che valida per il gaming, grazie al processore quad core.

» Clicca qui per acquistare LG 43UN7100

Sopra i 500 euro

Philips Ambilight 43PUS8505

Negli ultimi anni, Philips ha identificato sotto il marchio Ambilight tutte le sue TV dedicate a chi, in fase di acquisto, è particolarmente attento anche al design e vuole un dispositivo che possa diventare anche un oggetto di arredo, grazie ai LED posteriori che permettono di illuminare la parete, creando un bell’effetto di luce soffusa. Il Philips Ambilight 43PUS8505 è dotato del processore P5, che, oltre a sincronizzare il colore dei LED con la matrice dominante sullo schermo in quel momento, garantisce anche un’ottima qualità dell’immagine, soprattutto nella riduzione dei tremolii, il che rende questa TV particolarmente adatta per l’intrattenimento in generale (visione di film e anche fruizione di videogiochi).

L’audio è anch’esso di primo livello per la fascia di prezzo, grazie al supporto per l’equalizzazione Dolby Atmos, con altoparlanti da 20W. Il sistema operativo è Android TV, inclusa anche nelle TV di polliciaggio inferiore come il 43 o il 50 pollici; garantito, infine, il supporto all’HDR 10+. I prezzi partono dai 599 euro del modello da 43″.

» Clicca qui per acquistare Philips Ambilight 43PUS8505

Sony KD43X7055

Il Sony KD43X7055 è il taglio più piccolo della famiglia X70, composta da televisori a LED caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Noi vi consigliamo quello da 43 pollici, dato che spesso per chi videogioca e non ha uno spazio enorme a disposizione possono bastare e avanzare. Le TV di questa linea, però, sono spesso soggette a offerte, dunque vi consigliamo di tenerle d’occhio: nel caso in cui doveste avere bisogno di modelli più grandi, potreste portarveli a casa spendendo addirittura meno del costo normale di quello più piccolo. Come ogni televisore Sony, il punto forte del KD43X7055 è la qualità dell’immagine, grazie al display TRILUMINOS, che amplifica i contrasti, e al processore 4K X-reality PRO.

La serie X70 non monta Android TV, come i più costosi HG80 o HX80, ma è comunque dotata di varie funzioni smart ed è compatibile con app come Netflix e YouTube (che dispongono anche di pulsanti dedicati sul telecomando). Potete trovare il modello da 43 pollici a poco più di 500 euro in media, ma trattandosi di TV del 2020 è molto comune vedere offerte sui modelli di polliciaggio superiore. Il KD43X7055, grazie alla modalità gaming integrata, è un ottimo compagno sia di PS4 e PS5 che di Xbox One, Series X e Series S.

» Clicca qui per acquistare Sony KD43X7055

Samsung QE43Q64

La serie QEQ64 di Samsung rappresenta la base delle proposte QLED dell’azienda coreana: si tratta, in questo caso, di una tecnologia generalmente superiore alle tv LED standard, e con tempi di latenza inferiori alla media delle TV, cosa che, anche considerato il loro prezzo contenuto, le rende ottime scelte per il gaming, sia con PS4 e Xbox One che con PS5 e Series X. A differenza dei “cugini” Q60, la serie Q64 ha un rivestimento color argento, il telecomando premium metal one remote (che include funzioni smart aggiuntive) e soprattutto l’integrazione con Alexa.

I prezzi partono dai 569 euro del modello da 43 pollici, il QE43Q64 (che è quello che vi riportiamo) ma anche in questo caso gli sconti sono dietro l’angolo, ed è piuttosto probabile recuperare quelli da 50 (QE50Q64) o 55 (QE55Q64) a prezzi simili o poco più elevati in caso di offerte. Nel caso in cui abbiate spazio a sufficienza, comunque, potete optare anche per i modelli da 65 o 75 pollici.

» Clicca qui per acquistare Samsung QE43Q64