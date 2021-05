Auricolari da gaming | I migliori di maggio 2021

Uno degli aspetti più importanti in un opera videoludica è senza ombra di dubbio l’audio. Ogni giocatore ha il proprio modo preferito di usufruire di questo medium d’intrattenimento, e l’aspetto auditivo può cambiare in molti modi a seconda del dispositivo che il singolo giocatore decide di affiancare alla propria esperienza. Tra i gruppi di appassionai ci sono parecchi utenti che preferiscono giocare con gli auricolari da gaming per diverse necessità, e online ormai si possono trovare tutta una serie di prodotti di diversa fattura e qualità.

Gli auricolari sono ancora molto richiesti sebbene da diversi anni sono state sdoganate ovunque le cuffie in stile headset. Sul mercato, infatti, si possono trovare auricolari di diversa qualità e adatti praticamente a tutte le tasche. In questa guida vi forniremo alcuni dei migliori auricolari adatti per giocare su qualsiasi piattaforma da gioco.

Migliori auricolari da gaming

Auricolari Sony Mdr

Partiamo con un paio di auricolari adatti a tutte le tasche. Con le Sony Mdr avrete al vostro fianco un paio di auricolari super versatili e adatti ad ogni occasione. Grazie ai cuscinetti personalizzabili di diverse dimensioni, il singolo auricolare si può adattare perfettamente al vostro padiglione auricolare, permettendovi di sentire al meglio l’audio di gioco e di isolare senza troppi problemi i rumori che arrivano al di fuori dal gioco. Con una spesa minima potete portarvi a casa una paio di auricolari di buona qualità e belli da vedere in ogni occasione.

Auricolari LUDOS ULTRA

Restiamo su un budget abbastanza basso e adatto a tutti con le LUDOS ULTRA. Questo paio di auricolari bi-colore presentano un’ergonomia totale grazie alla loro leggerezza e alla personalizzazione dei singoli cuscinetti. A questo si va ad aggiungere un audio cristallino, capace di farvi distinguere senza troppi problemi le differenze di tonalità dai vari momenti di gioco, anche quelli più concitati. Oltre a ciò, queste cuffiete presentano anche un microfono incorporato, grazie al quale potrete interagire all’interno delle varie chat vocali dei vostri giochi online preferiti.

Auricolari GAMURRY

Passiamo ad un secondo tipo di auricolari dal budget basso con il modello GAMURRY. Queste cuffiette, a differenza dei primi due modelli precedenti, non presentano dei cuscinetti personalizzabili ma grazie alla loro particolare conformazione si vanno ad adattare facilmente a tutti i tipi di padiglioni auricolari. In aggiunta, questo paio di auricolari presentano la tecnologia che permette la cancellazione del rumore di fondo, la quale va a dare un maggiore impatto all’audio di gioco e a tutti gli effetti sonori presenti in game. Anche in questo caso, infine, è presente un microfono per collaborare in team nei giochi online.

Marshall EQ Earphone

Passiamo ora ad un paio di auricolari adatti principalmente all’ascolto della musica, ma che si adattano alla perfezione anche alle fasi di gaming. Alzando leggermente il budget potrete portarvi a casa questi auricolari di qualità Marshell EQ Earphone, delle cuffiette da un costo abbastanza contenuto e fatte di materiali più che ottimi. Anche la qualità auditiva non scherza affatto, e il tutto viene fornito con un tasto in più adibito a funzione di equalizzatore. Grazie a questo tastino potrete sempre regolare come meglio credete le impostazioni audio con un veloce ed istantaneo clic.

BOSE QuietComfort 20

Chiudiamo con un paio di auricolari top di gamma. Le BOSE QuietComfor 20 presentano un ergonomia senza precedenti e una leggerezza che vi darà l’idea di non stare indossando praticamente nulla. Grazie a dei cuscinetti avvolgenti e personalizzabili, inoltre, l’audio di gioco sarà sempre pulito in qualsiasi momento di gioco, anche quelli più concitati. La qualità sonora e dei componenti alzano il prezzo di questi auricolari, ma se siete sempre alla ricerca della qualità top, allora questa non può che non essere la scelta giusta da fare.

Come scegliere gli auricolari da gaming

Essendo adatti a molteplici usi, gli auricolari si possono utilizzare anche per godere di una sessione di gaming su qualsiasi piattaforma da gioco esistente sul mercato. A differenze di un headset, gli auricolari hanno meno caratteristiche a cui stare dietro ma è giusto citare le funzioni che possono rendere unici i diversi modelli in commercio.

Cuscinetti personalizzabili

Molti degli auricolari moderni presentano dei cuscinetti in gomma staccabili e personalizzabili. Ogni modello che presenta questa caratteristica (di solito) inserisce nel pacchetto almeno un paio di cuscinetti in più da inter-cambiare. Le dimensioni di questi supporti cambiano per adattarsi meglio al padiglione auricolare del singolo, così da fornire sempre una qualità d’audio ed un isolamento dai rumori esterni ottimale.

Cancellazione del rumore

Anche alcuni modelli di auricolari, ad oggi, presentano la tecnologia di cancellazione del rumore. Grazie a ciò, chiunque acquisti un modello che presenti questa caratteristica può ritenersi sicuro di ricevere sempre una qualità audio superiore. Andando a limitare tutti i rumori ambientali che provengono esternamente, l’ascoltatore può concentrarsi maggiormente su quanto sta ascoltando durante una partita.

Microfono

Esattamente come molti headset, anche gli auricolari possono presentare un microfono integrato. Non parliamo di grandi prestazioni sicuramente, ma se amate prendere parte a delle sessioni di gioco online fa sempre comodo un modo per poter dialogare con i vostri compagni di quadra.