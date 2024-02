Migliori game catpure (febbraio 2024)

Vi siete mai domandati come fosse possibile registrare le proprie partite per poi caricarle su YouTube, trasmettere su Twitch o editarle in qualche video da mostrare ai propri amici? Per fare tutte queste cose, e tutta una serie di altre attività correlate come la creazione di video guide, tutorial e molto altro ancora, dovrete affidarvi alle schede di acquisizione, ossia dei device pensati e sviluppati appositamente per catturare quello che si vede a schermo e salvarlo in formato video. Probabilmente vi sarete anche chiesti perché preferire una scheda di acquisizione piuttosto che usare i tanti programmi appositi disponibili su PC e console: la risposta è che con una buona scheda è possibile mantenere la qualità della registrazione per avere un filmato nella migliore qualità possibile, senza andare a sforzare la console e quindi preservandone la performance.

Abbiamo recentemente aggiornato questa guida sulle migliori schede di acquisizione, assicurandoci che tutti i link fossero ancora funzionanti e che riportassero alle pagine più vantaggiose per offrirvi la migliore esperienza di acquisto possibile. Abbiamo cambiato alcuni prodotti in maniera tale che possiate trovare quelli più recenti e adatti alle vostre esigenze.

L'utilità di tali strumenti è quindi veramente tanta, con le schede di acquisizione che sono oramai delle fide compagne di avventura di una pletora di professionisti come youtuber, streamer, giornalisti e molti altri ancora. Ma quali sono le migliori schede di acquisizione sul mercato? In questa guida abbiamo inserito quelle che riteniamo esserlo: troverete quindi alternative con buoni rapporti qualità-prezzo, andando incontro a qualsiasi tipo di budget. Che siate alla ricerca della scheda di acquisizione più performante, o che abbiate un budget limitato e siate alle prime armi con questo tipo di cose, riuscirete a trovare il prodotto che più fa per voi in base alle vostre esigenze.

Come scegliere la migliore scheda di acquisizione per console

Come potrete immaginare e come avrete intuito anche leggendo le descrizioni dei prodotti presenti in questo articolo, scegliere la migliore scheda di acquisizione per console non è certo un'impresa semplice e immediata. Le variabili da tenere in considerazione sono infatti molte e diverse sono le domande da porsi prima di gettarsi in un acquisto: ecco quali sono le principali cose da guardare prima di acquistare una scheda di acquisizione per console.

Perché scegliere una scheda di acquisizione per console?

Molto probabilmente saprete che la quasi totalità di console attuali, come Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch, sono dotate già di loro di un software per la registrazione video. Si tratta di una possibilità sicuramente di valore e in grado di soddisfare le esigenze di molti videogiocatori, ma che ha diversi limiti rispetto alle migliori schede di acquisizioni sul mercato. Tra questi abbiamo una minore qualità video e audio di registrazione, un numero decisamente più basso di opzioni di personalizzazione (risoluzione, formato video ecc.) e altri limiti strutturali, come l'impossibilità per certe console di registrare lo schermo per più di un tempo prefissato.

Da non sottovalutare è poi il fatto che, per quanto possano essere ottimizzati, si tratta pur sempre di software che necessitano di un carico computazionale e, in quanto tali, potrebbero ridurre le prestazioni della console quando in uso. Ecco quindi perché, se volete qualcosa di affidabile, versatile e dalla grande resa finale, avete bisogno di dotarvi di una scheda di acquisizione per console o PC che sia.

Compatibilità

Sembra scontato ma è sempre meglio dirlo: la prima cosa da guardare quando ci si ritrova a dover scegliere la propria scheda di acquisizione per console è la compatibilità con la propria piattaforma di gioco. Se vogliamo ad esempio registrare i nostri gameplay su PlayStation 5, o Xbox Series X al massimo della qualità possibile, dovremo assicurarci che la scheda di acquisizione prescelta supporti le registrazioni in 4K e 60FPS. In caso contrario è meglio utilizzare una determinata scheda di performance inferiori esclusivamente per lo streaming su Twitch: una buona linea può reggere tranquillamente i 1080p e 60 frame al secondo, più difficile alzare invece la risoluzione e il frame rate.

Software di registrazione

Nonostante la maggioranza delle schede di acquisizione si acquisti soprattutto per le dirette su Twitch, è bene tenere a mente un altro aspetto molto importante, ovvero la registrazione video e audio. Tutti questi device vengono distribuiti sul mercato con un loro software, ma chiaramente ognuno ha le sue peculiarità. Quando si va dunque a scegliere una scheda d'acquisizione è necessario capire quali siano le funzionalità del software che ci permette di registrare i vari gameplay. Tutte le informazioni, normalmente, si possono trovare sui siti dei vari produttori.

Qualità audio/video e piattaforme di riferimento

Come detto poc'anzi un altro aspetto importantissimo da tenere in considerazione nella scelta della propria scheda di acquisizione per console è quello relativo alla massima qualità audio e video della registrazione. Vi serve davvero registrare in 4K? 30fps sono abbastanza per quello che avete in mente? Queste sono ad esempio alcune delle domande da farsi per valutare se una scheda d'acquisizione per console faccia o meno per voi. Inoltre è sempre importante tenere in considerazione la piattaforma di destinazione dei vostri contenuti video. Quanti utenti vedranno i vostri video su YouTube a una risoluzione di 4K? Ma soprattutto, la vostra connessione vi permette di eseguire streaming a 60FPS ad alte risoluzioni? Prima di scegliere la vostra scheda di acquisizione, quindi, documentatevi al meglio sulla piattaforma nella quale riverserete i vostri contenuti.

Portabilità

Sicuramente è una caratteristica meno importante delle precedenti, e per qualcuno potrebbe addirittura essere inutile, ma un aspetto da tenere ben in mente prima di acquistare una scheda di acquisizione per console è quello relativo alla sua portabilità. Nel caso dobbiate spostarvi, un prodotto dalle dimensioni ridotte e con un numero non eccessivo di cavi vi farà infatti sicuramente comodo, permettendovi un'alta versatilità. Inoltre, se il vostro lavoro vi porterà a dover registrare contenuti "al volo", magari una scheda di acquisizione dotata di memoria interna espandibile potrebbe essere indispensabile per alleggerire il vostro carico e lasciare a casa il vostro computer durante le trasferte.

Prezzo

Anche quando andiamo a scegliere una scheda d'acquisizione, è importante valutare bene il prezzo. Normalmente, per un prodotto di qualità e che duri un certo periodo nel tempo è necessario investire almeno un centinaio di euro. Chiaramente, se si è agli inizi e lo si vuole fare per passione si possono anche scegliere prodotti più economici, ma rimanendo sempre nell'ottica del cambiarli non appena sarà possibile. Come sempre, vige la regola: chi più spende meno spende. In questa guida abbiamo selezionato schede video su una fascia di prezzo abbastanza simile, ma è anche presente un'alternativa low cost, magari adatta anche ai neofiti che si affacciano per la prima volta nel mondo dello streaming o dei gameplay su YouTube.