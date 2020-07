Sedia da Gaming, le migliori in assoluto | Luglio 2020

Uno degli accessori più indispensabili per un giocatore è sicuramente una buona sedia da gaming. Passare ore e ore dinnanzi al proprio videogioco preferito seduti su un prodotto di discutibile qualità può infatti essere anche decisamente scomodo e, oltre a creare a lungo andare fastidiose problematiche e dolorini, può anche portare a perdere una parte del divertimento dovuta al titolo in questione. Per ovviare a questo problema e, soprattutto, per garantire il miglior conforto possibile al nostro corpo durante le varie sessioni di gioco e non solo è quindi indispensabile dotarsi di una buona sedia da gaming, che sappia essere al tempo stesso comoda, solida e, perché no, anche accattivante sul piano stilistico. Nel mare di differenti prodotti che il mercato offre è però spesso difficile orientarsi e, se non si è ben attenti, è un attimo confondersi e farsi ingannare da qualche descrizione non proprio veritiera.

Dopo avervi parlato qualche tempo fa delle migliori sedie da gaming a 200 euro o meno abbiamo questa volta di alzare decisamente la posta in gioco, andando ad analizzare quelli che sono i prodotti migliori sul mercato senza assolutamente farci condizionare da quello che è il prezzo di vendita. Insomma, se cercate il meglio in assoluto e volete concedervi un bel regalo siete decisamente finiti nell’articolo giusto!

Come scegliere la propria sedia da gaming

Quando ci si ritrova a dover scegliere la propria sedia da gaming sono molti gli aspetti da tenere in considerazione. Il primo aspetto è sicuramente quello relativo ai materiali che, nella maggior parte dei casi, si suddividono in pelle o simil pelle e tessuto. Le sedie da gaming in pelle sono sicuramente più facili da pulire ma, d’altro canto, offrono una minore traspirazione rispetto le controparti in tessuto e, di conseguenza, fanno sudare molto più facilmente soprattutto d’estate. Nonostante praticamente tutte le sedie da gaming di buon livello dispongano di tali caratteristiche è poi comunque necessario controllare se esse permettano di cambiare altezza e inclinare il sedile: due feature comodissime che non dovrebbero mancare in una buona sedia da gaming. Per quanto riguarda i poggia gomiti essi dovrebbero quantomeno essere settabili in altezza e, se lo necessitiamo, anche nelle altre dimensioni. Un ultima caratteristica cruciale che può fare la differenza tra una buona sedia da gaming e una proposta da scartare è quella relativo alla presenza dei supporti per la postura, uno per la testa e uno per la schiena.

Sedia da Gaming, le migliori in assoluto

Arozzi Torretta

Una sedia da gaming tra le migliori in assoluto è sicuramente l’Arozzi Torretta, ossia una proposta che riesce a coniugare magistralmente insieme comodità, eleganza ed anche un prezzo tutto sommato accessibile. Progettata con l’ergonomia più totale come mantra, l’Arozzi Torretta è dotata di due cuscini di supporto e di tutta una serie di feature assolutamente gradevoli, come ad esempio l’inclinazione fino a 165 gradi. Grazie a queste e molte altre caratteristiche di rilievo l’Arozzi Torretta sa quindi rivelarsi un prodotto di indiscutibile qualità. Comoda, costruita con materiali particolarmente ricercati e disponibile ad un prezzo più che onesto: l’Arozzi Torretta è sicuramente un’ottima sedia da gaming per praticamente qualsiasi vostra esigenza.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che esiste anche un modello XL dell’Arozzi Torretta, la soluzione perfetta per chi ha bisogno di una seduta più larga e di una struttura più resistente.

DX Racer 5

Se siete alla ricerca di una buona sedia da gaming che non sia troppo ingombrante troverete nella DX Racer 5 una delle migliori soluzioni sul mercato. Grazie a una struttura solida, un rivestimento in tessuto, dei materiali di qualità e una comodità notevole la DX Racer 5 è infatti una sedia di tutto rispetto, perfetta per tutti coloro che necessitano di un prodotto affidabile e duraturo. L’unico punto debole di una soluzione validissima, che tra le altre cose è anche la sedia da gaming personale dell’autore di questo articolo da oramai diversi anni, è il fatto che si tratta di un prodotto consigliato per persone dall’altezza massima di un metro e ottanta e da massimo 100kg di peso. Se rientrate in questi requisiti non fatevi problemi: la DX Racer 5 è una tra le migliori sedie da gaming in assoluto.

Thermaltake eSPORTS X Comfort Air

Eleganza e comodità: questi sono i due capisaldi della Thermaltake eSports X Comfort Air, una sedia massiccia ed in grado di avvolgere i giocatori come poco altre. Perfetta per giocatori fino a 185cm di altezza e 150kg di peso, questa sedia da gaming riesce a colpire soprattutto grazie ad uno stile particolarmente ricercato e dei materiali di altissima qualità. Il vero segreto della Thermaltake eSports X Comfort Air, come intuibile anche dal nome stesso, è però da ricercare altrove ed è infatti riscontrabile nella presenza di ben 4 ventole sul sedile che offrono una graditissima funzione di raffreddamento. Un quid non indifferente soprattutto durante i caldissimi mesi estivi. Se il caldo è uno dei vostri acerrimi nemici avete quindi poche scuse: la Thermaltake eSports X Comfort Air, oltre ad essere una tra le migliori sedie da gaming sul mercato, è la scelta che fa decisamente per voi.

Noblechairs Hero

Se siete alla ricerca di un prodotto elegante, maestoso e oltremodo comodo che non sfigurerebbe neanche in un ufficio dirigenziale troverete nella Noblechairs Hero la proposta che fa per voi. Questa sedia da gaming, tolto un prezzo notevole, ha infatti pochissimi difetti e presenta una lunga serie di caratteristiche di tutto rispetto, come materiali di primissima qualità e un ergonomia particolarmente sviluppata. Ad essere degno di nota è, per quanto riguarda i materiali, il particolare mix tra pelle e materiali traspiranti, una soluzione che cerca di coniugare insieme i migliori aspetti di entrambe le soluzioni. A completare questo ricchissimo scenario è poi una seduta ampia, con uno schienale che lascia grande spazio di manovra; perfetta per tutti coloro che pesano fino a 150 kg. Bella, elegante, robusta e, soprattutto, comoda: se volete una signora sedia da gaming la Noblechairs Hero è sicuramente una scelta da tenere in grandissima considerazione.

Corsair T3 Rush

Come ultimo prodotto di questa lunga lista abbiamo deciso di proporvi la Corsair T3 Rush, una proposta dotata di tutte le principali caratteristiche che rendono appetibile una sedia da gaming di alto livello. Con la T3 Rush Corsair è infatti riuscita a creare un prodotto di tutto rispetto, dotato di ampia seduta, un ottimo comfort, uno stile notevole e delle finiture che denotano la natura premium della sedia da gaming. Insomma, trovare qualcosa di cui lamentarsi nella Corsair T3 Rush è veramente arduo e se siete alla ricerca di una sedia da gaming tra le migliori sul mercato il nostro consiglio è quello di tenerla in grandissima considerazione. Perfetta per chi vuole qualcosa di elegante, comodo e decisamente valido sotto ogni aspetto.

Un’altra scelta validissima di Corsair è poi sicuramente la T2 Road Warrior, un prodotto in grado di regalare veramente tante, ma tante soddisfazioni sia sul piano visivo che su quello più prettamente operativo. A rendere il tutto più interessante è infine il fatto che il prodotto di Corsair è disponibile in numerose colorazioni diverse, riuscendo così a soddisfare una larga schiera di gusti e giocatori differenti.

