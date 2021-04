Controller Nintendo Switch | I migliori di Aprile 2021

Nintendo Switch è sul mercato ormai da quatto anni pieni, con Nintendo che ha prodotto e rilasciato non solo una serie di titoli di grandissimo livello, ma alla console ibrida giapponese possiamo affiancare tutta una serie di accessori di diverso tipo. Per un giocatore, l’accessorio più importante di tutti è ovviamente il controller, e grazie alla particolarità di Switch e ai suoi Joy-Con si può giocare con la console in tutta una serie di modalità.

C’è però chi preferisce giocare con modalità più tradizionali su una console casalinga, e proprio grazie alla libertà proposta da Nintendo Switch il cambio da console portatile e fissa è uno dei più immediati e naturali che si siano mai visti. Grazie a questa possibilità di utilizzo, l’ibrida Nintendo dispone sia del Pro Controller e anche di tutta una serie di pad di terze parti adatti a tutte le esigenze. Ecco quindi che vi proponiamo la nostra guida sui migliori controller per Nintendo Switch che potrete trovare ed acquistare online.

Controller Nintendo Switch, i migliori

Nintendo Joy-Con

Quando si parla di Nintendo Switch è impossibile non citare i già iconici Joy-Con. Questo tipo di pad permettono di sfruttare al massimo la console ibrida. Attaccati allo schermo di Switch danno l’occasione di poter giocare letteralmente ovunque si decida di portare la propria console. Se invece si preferisce giocare su uno schermo, basta inserire Switch nella Dock Station, staccare i Joy-con e utilizzarli come meglio si crede, anche staccati dal supporto ufficiale. Inoltre, i Joy-Con sono disponibili in una marea di versioni, con differenti colori ed edizioni speciali dedicate a tutti i titoli di maggior successo della casa di Kyoto.

Nintendo Switch Pro Controller

Se invece preferite giocare con Switch come se fosse unicamente una console casalinga, e volete a tutti I costi possedere un pad ufficiale, allora la vostra scelta non potrà che ricadere sul Nintendo Switch Pro Controller. Questo pad è nettamente più solido ed ergonomico rispetto ai Joy-Con e permette di affrontare sessioni di gioco più precise su ogni tipologia di esperienza. Il design ricalca parecchio tutti i maggiori pad di successo, andando così a dare ai giocatori una sensazione molto vicina a quella che si può provare con un qualsiasi altro controller classico tra le mani.

Horipad Wireless

Tra la vasta scelta di controller disponibili e supportati da Nintendo Switch, troviamo anche prodotti di terse parti. Tra i migliori c’è di sicuro l’Horipad Wireless, uno dei controller che hanno il marchio d’approvazione di Nintendo. Grazie alla sua ottima qualità, al suo design accattivante e ad una risposta dei comandi reattiva al massimo, questa scelta proposta da Hori va a pareggiare quella di un pad ufficiale Nintendo. Inoltre, questi pad offrono diverse versioni e colorazioni, come già accade con i Joy-Con infatti è possibile trovare un Horipad adatto ai propri gusti, anche con sopra i loghi e i personaggi più famosi ed amati creati da Nintendo.

Redstorm

Se il vostro budget è limitato e non avete voglia di spendere troppo per un pad, tra le scelte migliori troviamo il Redstorm Controller Wireless. Un po’ come l’Horipad, anche questo controller ricalca la struttura di un pad molto classico, proponendo una composizione dei tasti tanto familiare quanto facile da riconoscere fin da subito. Il Redstorm, inoltre, offre dei led di differenti colori sui alcuni dei tasti e una leggerezza davvero senza pari.

Controller Cablato Powera Pikachu

Fino a questo momento abbiamo parlato di pad wireless, ma sul mercato è possibile trovare anche controller cablati, come per esempio il Powera Pikachu. Dal nome è facile intuire che si tratta di un pad che sulla sua scocca ci potrete trovare l’artwork di uno dei Pokémon simbolo non solo del brand, ma anche dell’intero mondo del videogioco. La grande differenza proposta da questo pad, però, è appunto la presenza di un cavo che permette di poter giocare anche in lunghe sessioni senza bisogno di rimettere sotto carica il pad dopo un tot di ore.

JinSu

Chiudiamo con un ultimo modello molto classico, ma che saprà sicuramente andare incontro a tutti I giocatori che stanno cercando un compromesso tra qualità e prezzo. Grazie al pad JinSu avrete tra le mani un pad molto familiare sia nella forma che nel posizionamento di tutti i tasti, ed inoltre anche l’aspetto estetico si va a sposare alla perfezione con il design e i colori principali di Nintendo Switch. Insomma, se proprio i Joy-Con li trovate troppo scomodi, spendendo poco potrete portarvi a casa uno dei pad più economici e di buona qualità generale che ci sono al momento sul mercato.

Come scegliere un controller Nintendo Switch

Sebbene non ci siano enorme differenze tra i vari modelli di controller per Switch che si possono trovare sul mercato, tolta la qualità nei componenti; c’è da fare una netta distinzione sulla tipologia di controller a cui potete andare incontro.

Controller Joy-Con

I Joy-Con sono una coppia di piccoli pad ufficiali dati in dotazione con Nintendo Switch. Permettono di giocare sia attaccati allo schermo della console, in modalità portatile, sia staccati in modalità casalinga. La particolarità di questi controller è l’elevata malleabilità di esperienze che possono regalare ai giocatori. Decidendo di staccarli, potrete muovervi liberamente, decidendo voi stessi quale posizione mantenere per giocare in tutta comodità sul divano o ovunque vogliate. Inoltre, è possibile anche attaccarli al supporto dedicato per avere la sensazione di tenere tra le mani un pad ben più solido.

Controller Pro ufficiale e di terze parti

Se per voi i Joy-Con sono troppo piccoli e preferite un’esperienza di gioco più tradizionale, non temete; Nintendo ha pensato ad ogni evenienza. Oltre al Pro Controller ufficiale, ovvero il pad per Switch migliore per qualità e comodità, è possibile trovare tutta una serie di pad di terze parti che basano il proprio design, la scelta ergonomica e l’impostazione dei tasti ai controller più tradizionali che si possono trovare sulla piazza.