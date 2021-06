The Legend of Zelda: i migliori giochi della serie

Quella di The Legend of Zelda è da sempre una delle saghe più amate dell’intero panorama ludico, con la celeberrima serie di Nintendo che compie quest’anno ben 35 anni. Un anniversario certo importante, ma che altro non è che una semplice tappa di un franchise che molto ha ancora da dire al mondo dei videogiochi. Proprio per celebrare questo evento, e per meglio prepararci al lancio dell’attesissimo seguito di Breath of the Wild, abbiamo deciso di raccogliere in un unico articolo i migliori giochi di Zelda acquistabili oggi sul mercato. Siete pronti a innamorarvi dei capolavori di Nintendo in compagnia di Link?

I migliori giochi di Zelda

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Non potevamo che iniziare questa lista dei migliori giochi di Zelda se non con Breath of the Wild, ossia con quello che è senza ombra di dubbio alcuno il miglior gioco della scorsa generazione. Un vero e proprio capolavoro, capace di avvincere e convincere, ammaliando il giocatore in ogni suo aspetto. The Legend of Zelda Breath of the Wild è un’opera imprescindibile, una vera e propria killer app non solo per Nintendo Switch, ma per qualsiasi videogiocatore. Davvero, se non ci avete ancora giocato fidatevi di noi e fatevi questo regalo.

The Legend Of Zelda: Link’s Awakening

Uno dei migliori giochi di Zelda disponibili su Nintendo Switch e non solo è sicuramente Link’s Awakening, riproposizione in grande stile dell’indimenticabile classico. Un gioco divertente, colmo di cose da fare e dotato di uno stile unico, capace di gettarvi in un’avventura indimenticabile. Anche in questo caso si tratta di un’opera di altissima qualità, un qualcosa di praticamente imperdibile per ogni possessore di Nintendo Switch.

Hyrule Warriors: L’era Della calamità

“Hyrule Warriors L’era della Calamità è un’opera molto coraggiosa e che allo stesso tempo mostra come l’universo narrativo di Breath Of The Wild si presti a produzioni di più ampio respiro”. Con queste parole vi abbiamo parlato qualche mese fa nella nostra recensione di questo intrigante spin off, che nonostante non contenga la magica parola Zelda all’interno del nome fa a tutti gli effetti parte della leggendaria saga. Se vi piacciono i musou, il genere di Dynasty Warriors per intenderci, o se volete approfondire ancor di più il mondo di Breath of the Wild, Hyrule Warriors: L’era delle Calamità è il gioco che fa proprio per voi.

Ne volete ancora? A fare al caso vostro è allora Hyrule Warriors Definitive Edition, versione completa del predecessore di L’era della Calamità, disponibile anche in questo caso in esclusiva per Nintendo Switch.

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Lo sappiamo, lo sappiamo: Skyward Sword HD deve ancora uscire ufficialmente sul mercato, essendo la sua release attesa solamente per il prossimo 16 luglio, ma abbiamo voluto fidarci di Nintendo e inserire fin da ora il gioco in questa lista. La versione originale per Nintendo Wii era del resto di altissima qualità e questa riedizione colma di migliorie sembra avere tutte le carte in regola per ridare nuova vita a questo classico, rendendolo più bello che mai. Insomma, se cercate qualche titolo a tema Zelda con cui riempire quest’estate, il preorder di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD non è per nulla una cattiva idea, anzi.

I grandi classici

La storia di The Legend of Zelda è costellata da anche molti altri titoli oltre a quelli che abbiamo elencato fino ad ora. Purtroppo è per ovvi motivi oggi molto difficile trovare queste vecchie glorie in vendita nella loro versione originale, se non ad alti prezzi da privati. A venire in vostro soccorso, nel caso siate alla ricerca di qualcuno di questi titoli, è fortunatamente il Nintendo eShop, che ne propone molti in versione digitale. Grazie alle card di diversi tagli in offerta è poi possibile risparmiare anche ulteriori euro, rendendo il recupero di questi capolavori più conveniente che mai.

