Migliori micro SD per Steam Deck - ottobre 2023

La console portatile di Valve ha un catalogo di videogiochi da cui scegliere talmente vasto che probabilmente non vi basterebbe una vita intera per completarli tutti, ma presenta un problema di fondo non trascurabile: la memoria. Tra le tre versioni di Steam Deck disponibili attualmente sul mercato, quella da 512GB è la più capiente; per farvi capire, questa quantità di spazio è appena sufficiente per farci stare Call of Duty: Warzone, Red Dead Redemption 2 e Assassins' Creed: Valhalla. Insomma, anche con una libreria immensa, vi ritroverete ben presto a dover cancellare giochi per poterne installare altri. Fortunatamente questa seccatura è risolvibile facilmente inserendo una Micro SD compatibile con Steam Deck.

Nell'aggiornamento di ottobre 2023 non abbiamo apportato modifiche alla lista, ma abbiamo sostituito tutti i link, così da proporvi sempre le migliori offerte sul mercato.

I più ambiziosi potrebbero pensare di cambiare direttamente l'SSD interna nella console (come è possibile per PS5), ma la M.2 2230 compatibile con la Steam Deck non è né facile da reperire né più economica di una Micro SD della stessa capienza. Inoltre, manomettere i componenti della console ne mette a repentaglio la garanzia. Dunque, acquistare una Micro SD è la soluzione migliore per poter espandere la memoria del dispositivo di Valve.

Di seguito troverete, dunque, una lista delle migliori Micro SD per Steam Deck reperibili nel mercato nel 2023, così come abbiamo fatto per Nintendo Switch. La nostra premura è stata quella di suggerirvi gli store con le migliori offerte, per cui avrete la certezza di trovare i migliori prezzi in circolazione. Detto ciò, buona lettura!

Come scegliere una Micro SD per Steam Deck?

Dopo che vi abbiamo presentato le cinque migliori Micro SD per Steam Deck disponibili sul mercato nel 2022, starete forse pensando "come scelgo quella adatta a me?", e questa parte della guida vi aiuterà proprio per quello. Per quanto riguarda la compatibilità, l'unico aspetto di cui dovrete preoccuparvi è che la SD rispetti lo standard di velocità UHS-I, ma è una caratteristica alquanto comune (ovviamente presente in tutte quelle che vi abbiamo consigliato in questo articolo, ma ve ne parleremo meglio dopo), quindi non avrete difficoltà a trovarne una.

Ci sono però altri fattori che entrano in gioco nel momento di scegliere una Micro SD, soprattutto quando questa serve per espandere di molto la memoria di un dispositivo, come nel caso di Steam Deck. Abbiamo già accennato alcune di queste caratteristiche parlando dei vari prodotti, ma di seguito ve le spiegheremo meglio, in modo da chiarirvi ogni dubbio.

Tipo

Una Micro SD può essere di diverso tipo: al momento dell'acquisto noterete infatti una dicitura, che può essere SDHC, SDXC o SDUC. Queste lettere che accompagnano il nome del prodotto servono per categorizzarli in base alla capacità di memoria: SDHC sta per alta capacità (high capacity in inglese), e indica SD dai 4 ai 32 GB; SDXC sta per capacità estesa (extended capacity) e racchiude memorie dai 64 GB ai 2 TB; infine, ci sono le SDUC, che indicano capacità dai 2 ai 128 TB e sono decisamente più rare da trovare.

Quanto deve essere grande una Micro SD per Steam Deck?

Le Micro SD esistono di svariate capacità, le più comuni sono: 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Nel caso della Steam Deck, può contenere Micro SD fino a 1 TB, e starà a voi poi scegliere la capienza che preferite; ovviamente, dato che a voi servirà per contenere giochi, vi consigliamo di sceglierla da almeno 256 GB, in modo da ottenere più spazio possibile.

Chiaramente, più sarà capiente la Micro SD maggiore sarà il suo prezzo, quindi dovrete tenere in considerazione il vostro budget nel momento di scegliere la giusta taglia.

Quanto deve essere veloce una Micro SD per Steam Deck?

Oltre al tipo e alla capacità, un fattore fondamentale da tenere in considerazione al momento dell'acquisto di una Micro SD, soprattutto per la Steam Deck, è la velocità, dato che da questa dipenderà il tempo di lettura dei videogiochi inseriti all'interno. Le SD sono categorizzate in tre modi: classe di velocità (speed class), classe di velocità UHS (ultra high speed class) e classe di velocità video; ogni tipologia a sua volta è divisa in diverse classi, dove le cifre inferiori fanno riferimento a velocità ridotte, andando poi in ordine crescente.

La classe è scritta nella parte davanti della Micro SD (il numerino dentro a una specie di U). La categoria UHS è la più rapida, dove la classe 1 ha una velocità di scrittura minima di 10 MB/s, mentre la classe 3 (la più alta) di 30 MB/s.

Potreste però vedere anche un'altra dicitura nel nome della micro SD, la velocità del bus (bus speed). Mentre la classe di velocità fa riferimento alla velocità minima, la velocità del bus indica quella massima. La maggior parte delle SD nel mercato attualmente sono UHS-I (fino a 104 MB/s) o UHS-II (312 MB/s). Tutte quelle che vi abbiamo presentato in questo articolo rientrano nella prima categoria, quindi è un fattore che dovete conoscere, ma non cruciale se la vostra scelta è tra una di quelle.

Come utilizzare la Micro SD nella Steam Deck?

Ora che avete scelto quale Micro SD acquistare per la vostra Steam Deck potreste chiedervi effettivamente come iniziare a utilizzarla, dato che non basta inserirla nell'apposito slot nella parte bassa della console. Non si tratta di un processo lungo né complicato, ma è importante che seguiate ogni passaggio correttamente.

Per prima cosa, inserite la Micro SD nella Steam Deck (non importa che la console sia accesa o spenta); premete il bottone "Steam" per aprire il menu nella parte sinistra dello schermo e andate nelle impostazioni. Qui aprite le impostazioni di sistema e navigate verso il basso fino a trovare l'opzione "formatta Micro SD"; cliccate su "formatta" e vi sarà chiesto di confermare la volontà di formattare la carta, dato che così facendo tuti i dati saranno eliminati. Dato che la SD è nuova e inutilizzata non ha ancora nessun salvataggio, quindi non dovrete preoccuparvi e cliccate semplicemente "Ok".

Ora che la Micro SD è formattata e pronta all'uso potete finalmente iniziare a installarvici i giochi, ma prima assicuratevi di impostarla come la posizione di archiviazione predefinita nelle impostazioni, sotto la sezione "Archiviazione". Oppure, se ancora non avete scaricato nessun gioco nella console, potete decidere di tenere la SSD interna come default finché non la riempite, per poi cambiarla con la SD.

L'ultimo consiglio che vi diamo è quello di usare la SSD interna come posizione di archiviazione prediletta per i giochi che volete si carichino più velocemente, dato che per quanto acquistiate una SD con tempi di lettura rapidi, questi non arriveranno mai a quelli della console. Ora avete davvero tutte le informazioni che vi servono per scegliere la Micro SD per Steam Deck più adatta alle vostre esigenze, non vi resta che inserirla nella console e iniziare a giocare! Se invece ancora non avete acquistato la console di Valve e avete letto questa guida mentre ponderate se aggiungerla al carrello o meno, vi consigliamo di leggere la nostra recensione a riguardo.

Marca

Infine, vogliamo parlarvi di un fattore che è spesso ignorato al momento dell'acquisto di una Micro SD: la marca. Se aprite un qualsiasi store, le possibilità di trovare svariati brand che offrono prodotti dello stesso tipo, capacità e velocità, magari anche con prezzi simili, sono elevate. Quindi, come scegliere il migliore?

Per prima cosa, evitate di scegliere Micro SD molto economiche senza un nome preciso: queste hanno un'elevata possibilità di perdere dati o di corromperli, quindi è meglio spendere qualche soldo in più piuttosto che ritrovarvi con i salvataggi dei vostri giochi preferiti rovinati per sempre. Optate quindi per le marche più note come SanDisk, Lexar, Samsung, Sony e Kingston.

Quanto costa una Micro SD per Steam Deck?

Ovviamente non potevamo non parlare del prezzo, che è una variabile da considerare in qualsiasi acquisto. In questo articolo abbiamo selezionato Micro SD che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, includendovi una scelta più costosa e alcune più economiche. Chiaramente, spendendo di più avrete una maggiore velocità, ma questo non significa che le altre scelte non siano ottime, anzi, si tratta di una differenza minima che non danneggerà in alcun modo la vostra esperienza di gioco nella Steam Deck.

Quindi, fintanto che scegliete una Micro SD con un'ampia capacità (quindi non quelle da 8 GB da usare negli smartphone, per intenderci) e con una buona velocità di lettura (meglio se UHS-I e classe 3) starete acquistando un prodotto più che sufficiente. Sta poi a voi decidere se volete la qualità massima, investendo di più e avendo il meglio nel mercato.