SSD interni per PS5 | I più veloci del 2021

Da settembre 2021 PS5 supporta l’aggiunta di SSD interni, componentistica hardware che è in grado di estendere la memoria di archiviazione interna così da poter avere più spazio per i vostri videogiochi. Sul mercato esistono tanti SSD compatibili con PS5, ma in questa guida vedremo di affrontare esclusivamente una lista degli SSD più veloci per PS5. Per poter installare gli SSD, fate riferimento alla nostra guida e video-guida completa, dove spieghiamo tutto nel dettaglio: si trattano di procedimenti davvero semplici, ma che richiedono cura e un minimo di manualità.

Secondo le direttive di Sony, è consigliabile installare SSD che abbiano una lettura minima di circa 5.500 megabyte al secondo, ma noi in questa guida andremo ad analizzare dispositivi ben più veloci. Un’alta velocità di lettura vuol dire performance migliorate, soprattutto quando si tratta di trasferire dati da un SSD all’altro o da SSD a console e viceversa. Prima di cominciare con i nostri consigli per gli SSD più veloci per PS5, date anche uno sguardo ai migliori SSD esterni per PS5, agli SSD economici per PS5 e agli SSD M.2 interni per PS5.

SSD Interni per PS5, i più veloci

Adata XPG Gammix S70 BLADE

Partiamo da XPG Gammix S70 BLADE, un nuovo taglio ideato da XPG che, nonostante su PC arrivi fino a 7400 MB/s di lettura, su PS5 le caratteristiche del sistema operativo limitano la capacità di lettura fino a 6100 MB/s. Un calo non indifferente, ma comunque molto al di sopra dalle soglie richieste da Sony e che configurano il dispositivo come tra i più veloci SSD interni per PS5. L’hardware presenta anche un dissipatore integrato in alluminio in grado di ridurre le temperature di surriscaldamento di almeno il 20%.

» Clicca qui per acquistare XPG Gammix S70 BLADE da 1 TB

» Clicca qui per acquistare XPG Gammix S70 BLADE da 2 TB

Samsung 980 PRO

La prossima soluzione che andiamo ad analizzare riesce a leggere fino a 7000MB/s, e lo fa per una cifra davvero economica. Samsung 980 PRO è sicuramente una delle soluzioni più allettanti tra gli SSD per PS5, e non solo per quelli più veloci. La mancanza di un dissipatore, acquistabile a parte per qualche decina di euro senza problemi, rende l’hardware uno dei più convenienti sul mercato, e il tutto senza penalizzare in alcuna maniera le potenzialità di lettura rapidissime. Attenzione, se prendete questo prodotto assicuratevi di acquistare anche un dissipatore compatibile per evitare surriscaldamenti indesiderati.

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO da 250 GB

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO da 500 GB

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO da 1 TB

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO da 2 TB



Western Digital Black SN850

Western Digital è un marchio di garanzia per prodotti del genere legati al gaming e non poteva di certo mancare in questa guida sugli SSD più veloci per PS5. L’SSD WD Black SN850 è uno dei migliori in commercio, con tanto di dissipatore integrato, e con una velocità di lettura che arriva fino a 7000 MB/s. L’architettura Heatsink di questo hardware è capace di ridurre al minimo il surriscaldamento, mantenendo sempre al massimo le prestazioni senza inconvenienti tecnici. Questo SSD interno inoltre sfrutta la tecnologia next-gen PCIe Gen4, utile proprio a migliorare le prestazioni in gioco.

» Clicca qui per acquistare Western Digital Black SN850 da 500 GB

» Clicca qui per acquistare Western Digital Black SN850 da 1 TB

» Clicca qui per acquistare Western Digital Black SN850 da 2 TB



Seagate FireCuda 530

Aumentiamo finalmente di velocità arrivando a 7300 MB/s di lettura con Seagate FireCuda 530, un SSD veloce ufficialmente supportato da Sony. Dissipatore integrato, tantissimi tagli di memoria e uno dei più economici: pensate che con poco più di 150€ potete portarvi a casa l’hardware da 500 GB di archiviazione. Il Seagate FireCuda 530 ha anche una garanzia di 5 anni inclusa nell’acquisto, e fino a 3 anni di Rescue Data Recovery Service per recuperare i dati in caso di eventuali malfunzionamenti.

» Clicca qui per acquistare Seagate FireCuda 530 da 500 GB

» Clicca qui per acquistare Seagate FireCuda 530 da 1 TB

» Clicca qui per acquistare Seagate FireCuda 530 da 2 TB

» Clicca qui per acquistare Seagate FireCuda 530 da 4 TB



Patriot Viper VP4300

Arriviamo al vero campione della velocità: Patriot Viper VP4300, il più veloce SSD per PS5. L’hardware è in grado di rendere quasi nullo qualsiasi caricamento di gioco grazie alla sua velocità di lettura che si aggira sui 7400 MB/s. Anche il VP4300 presenta un dissipatore integrato perfettamente idoneo allo slot interno di PS5, ma a differenza degli altri è provvisto da ben 2 schermi termici a basso profilo. Se nella vostra PS5 volete semplicemente il dispositivo più veloce disponibile sul mercato, Patriot Memory vi da il prodotto giusto.

» Clicca qui per acquistare Patriot Viper VP4300 da 1 TB

» Clicca qui per acquistare Patriot Viper VP4300 da 2 TB



Come scegliere SSD interni compatibili con PS5

Per poter installare dispositivi del genere all’interno della vostra console, sono necessari dei pre-requisiti molto specifici che Sony ha avuto la cura di rilasciare. Assicuratevi di rispettare le direttive di Sony quando decidete di comprare SSD veloci per la vostra PS5 altrimenti vi potreste ritorvare con sorprese spiacevoli.

Requisiti ufficiali di Sony

Queste le specifiche ufficiali rilasciate da Sony che vanno prese in considerazione prima dell’acquisto.

Interfaccia : SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

: SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 Memoria di archiviazione : 250 GB – 4 TB

: 250 GB – 4 TB Dimensioni supportate : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensioni comprensive di meccanismo di dissipazione del calore : Larghezza fino a 25 mm

: Larghezza fino a 25 mm Lunghezza : 30/40/60/80/110 mm

: 30/40/60/80/110 mm Profondità : fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

: fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda) Velocità di lettura sequenziale : 5,500 MB/s o superiore consigliati

: 5,500 MB/s o superiore consigliati Tipo di presa Presa: 3 (Key M)

Velocità di lettura

La velocità di lettura, indicata in MegaByte al secondo (MB/s) determina quanto tempo i giochi in funzione su PS5 impiegano nei caricamenti, ma anche nel trasferimento dei dati. Più è alta la velocità di lettura, minori saranno i tempi di caricamento. Come potete leggere dal paragrafo precedente, Sony consiglia SSD interni con una velocità di lettura minima di 5500 MB/s, ma in questa guida vi abbiamo riportato prodotti che viaggiano su velocità che girano attorno ai 7000 MB/s, utili per prestazioni ancora più veloci.

Dissipazione

Le soluzioni che vi abbiamo indicato in questa guida rispettano tutte le indicazioni di Sony, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni. In particolare, bisogna tener conto dei millimetri di spessore indicati da Sony anche quando si parla di acquistare dissipatori compatibili con gli SSD che vi abbiamo consigliato: non tutti gli SSD interni più veloci per PS5 hanno un dissipatore integrato, e nel caso vogliate fare un acquisto supplementare perché il vostro SSD ne è sprovvisto, assicuratevi che le sue dimensioni restino nello spazio di manovra segnalato da Sony.