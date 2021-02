Migliori monitor 2K per PS5 e Xbox Series X|S Febbraio 2021

Dopo avervi proposto una guida all’acquisto sui migliori monitor 4K per PS5 e Xbox Series X|S da acquistare, passiamo ad una risoluzione minore, ma non per questo meno qualitativa sui prodotti. Tra la vasta scelta di pannelli 4K, ci sono molti giocatori che preferiscono trovare una via di mezzo che permetta comunque di godere di un aspetto visivo comunque di grande impatto. A venire incontro alle esigenze di questi giocatori, ci sono tutta una serie di monitor 2K, dalla risoluzione 2048×1080, molto convenienti e dalle ottime qualità che potete acquistare a ottimi prezzi su Amazon.

È giusto partire con una premessa da sottolineare. Ogni monitor in 2K ha le proprie caratteristiche che vanno a differenziarsi in marchi, modelli e varie caratteristiche uniche o talvolta ricorrenti. La misurazione in pollici, per esempio, è una delle prime cose da tenere in conto, soprattutto se non disponete di tanto spazio sulla vostra scrivania.

C’è anche da introdurre al FreeSync e al G-Sync: due funzioni che permettono un aggiornamento dinamico nella frequenza che vanno ad eliminare alcuni effetti non proprio così piacevoli da vedere. Infine c’è da parlare anche dell’HDR, tecnologia che permette ai monitor di visualizzare i colori in un modo più realistico. Ora che abbiamo sottolineato queste caratteristiche da tenere a mente, possiamo cominciare con la lista dei migliori monitor 2K per PS5 e Xbox Series X|S.

Migliori monitor 2K per PS5 e Xbox Series X|S

Philips 248E9QHSB

Partiamo da un pannello targato Philips adatto proprio per le sessioni di gioco sulle console di nuova generazione. Parliamo di un Monitor da 24 pollici che permette il raggiungimento di una risoluzione Full HD 1920 x 1080 e dotato di un pannello CURVO IPS che da al giocatore angoli di visione ampi. Grazie alla tecnologia Ultra Wide Color, durante le vostre sessioni di gioco vi ritroverete in mondi virtuali dai colori nettamente più realistici. Questo schermo presenta anche il Freesync a 75Hz, grazie al quale si potranno ottenere prestazioni fluide, senza artefatti e tempi di refresh e di risposta istantanei. In conclusione, il monito è predisposto di un entrata HDMI e una VGA. Il tutto è disponibile solamente in una versione da 24 pollici, ad un prezzo ottimo per chi cerca uno schermo di alta qualità senza dover spendere un capitale.

Philips 241E1SCA

Rimaniamo in casa Philips, con un monitor 2K adattissimo per chiunque si sia appena addentrato nella nuova generazione videoludica con PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Con prestazioni molti simili al pannello proposto in precedenza, sarete in grado di portarvi a casa un monito più che ottimo ad un prezzo ancora inferiore. Questo pannello porta con se tutte le caratteristiche già citate poco sopra, con l’unica assenza che riguarda la tecnologia Ultra Wide Color. Nonostante questo, se deciderete di puntare su questo schermo, avrete di sicuro un monito 2K curvo capace di soddisfarvi con qualsiasi genere di gioco e in qualsiasi circostanza visiva, anche al di fuori del mondo del gaming.

ASUS VZ239HE-W

Concludiamo questa tripletta di monitor 2K adatti per PS5 e Xbox Series X|S con una coppia di schermi targati ASUS. Disponibili in due versioni: una da 23, e l’altra da 27 pollici, questi pannelli sono perfetti anche per chi ama giocare per lunghe sessioni prolungate. Questo perché tra le funzioni presente in questi due prodotti, troviamo la tecnologia ASUS Eye Care, che permette di non far affaticare gli occhi anche dopo diverse ore di gioco tramite un filtro alla luce blu e la tecnologia Flicker-Free. Inoltre, questa coppia di monitor presenta un design frameless per l’utilizzo multi-display. Il tutto ad un prezzo ultra competitivo che, ancora una volta, non richiederà di sborsare una somma esagerata di denaro.

