Migliori mouse gaming economici (gennaio 2024)

Nell'ambito del PC Gaming, il mouse è senza ombra di dubbio uno strumento di estrema importanza, utilizzato quotidianamente dai giocatori, al punto da diventare una vera e propria appendice del loro corpo. Districarsi tra le tantissime alternative presenti sul mercato, però, è davvero difficile, specialmente se si ha a disposizione un budget ridotto. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi una guida ai migliori mouse da gaming economici, ovvero sotto la soglia dei 50 euro, in modo da aiutarvi a scegliere al meglio il vostro “compagno” di giochi, permettendovi di analizzare le caratteristiche di quelli che riteniamo siano i migliori prodotti disponibili sul mercato.

Nell'aggiornamento di gennaio 2024 abbiamo aggiornato tutti i link all'acquisto in modo da rimandarvi sempre ai prodotti migliori e a miglior prezzo sul mercato.

In questa guida prenderemo in analisi non solamente il prezzo di listino (al netto delle varie offerte che si possono trovare regolarmente sui vari store online) ma anche tutti quei fattori che possono condizionare la scelta finale, come la connessione, l’impugnatura e la precisione del sensore. Se, invece, il parametro che andrà condizionare la vostra scelta non è principalmente il prezzo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potrete trovare le guide ai migliori mouse da gaming e ai migliori mouse ergonomici. Al momento il mercato offre diverse opzioni, ma per ora queste proposte continuano a essere le migliori, soprattutto considerando il rapporto qualità prezzo.

Il mondo dei mouse presenta moltissime soluzioni e si offre a tante personalizzazioni. Questa varietà può rendere difficile trovare la periferica più adatta alle proprie esigenze: molto dipende dal tipo di presa (claw grip, palm grip o fingertip), dai titoli che preferite giocare e dal budget che avete a disposizione. Ricordiamo che, a fronte di costi mediamente più elevati dei mouse “comuni”, i migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, sono ottimi anche per le applicazioni in ambito lavorativo e soprattutto creativo: la precisione, la resistenza e la comodità di questa tipologia di mouse li rende degli indiscussi protagonisti anche nell’uso quotidiano.

Il genere di gioco che preferite determina alcune delle caratteristiche principali da cercare nel vostro mouse gaming. Se siete amanti degli MMO o dei MOBA sarete alla ricerca di un prodotto con un buon numero di pulsanti programmabili; se preferite gli FPS o gli RTS il vostro mouse gaming ideale dovrà essere leggero, con un sensore estremamente preciso e con un vasto range di DPI. Ma non dimenticate che, spesso, il mouse gaming è anche la periferica con cui lavorate: un buon software e la possibilità di personalizzare i tasti e i DPI possono offrire un aiuto in più ai creator. Inoltre un professionista potrebbe preferire un mouse gaming wireless al tradizionale mouse con il filo.

Quali sono i tipi di presa del mouse gaming?

Nel caso siate dei neofiti, e non abbiate una gran conoscenza dei vari tipi di presa, poco più sotto trovate una sintesi dei tre tipi di presa che potreste trovare indicati sulle scatole dei migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro. Queste differenti tipologie sono diffuse sia tra i mouse esclusivamente per destrorsi che per quelli caratterizzati da un design per ambidestri:

Palm Grip: Si tratta dell’impugnatura più comune: dita e palmo sono distesi sul mouse in modo, poggiando su tutta la sua superficie.

Claw Griplior ambidestro: il palmo della mano poggia sul retro del mouse. Le dita formano un arco e poggiano con il polpastrello sui pulsanti del mouse.

Fingertip Grip: la mano è sospesa sopra il mouse: solo la parte finale delle dita entra in contatto con i tasti. Il movimento è affidato a lievi tocchi del polso.

Ergonomia

Il primo fattore da considerare nella scelta del mouse è sicuramente l’ergonomia, visto che il mouse è il dispositivo di input con cui l’utente interagisce maggiormente. Avere un mouse con una buona ergonomia è utile per ridurre molto l’affaticamento delle articolazioni, che risultano essere sempre in tensione se si usano periferiche dalle forme più tradizionali. Tra i vari modelli disponibili nella nostra guida ai migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, troverete esclusivamente modelli "standard" ma vi può interessare sapere che esistono anche mouse dal design verticale che, grazie alla loro forma particolare, riescono a garantire una posizione dell’avambraccio molto naturale che rende minime le sollecitazioni sull’arto, riducendo il rischio dell’insorgere di dolori muscolari dovuti a delle posizioni del corpo scorrette. Oltre ai mouse classici e verticali esistono poi le trackball, dispositivi di nicchia di cui molti utenti non sanno neanche l’esistenza: si tratta di dispositivi in cui il movimento del puntatore è affidato ad una sfera sensibile al tocco, che solitamente viene mossa con l’indice o il pollice, anziché al movimento del polso. Si tratta delle periferiche che sollecitano meno i muscoli dell’avambraccio, ma risultano essere decisamente più costose dei modelli tradizionali, oltre che poco indicate per il gaming.

Tipo di sensore e DPI

La caratteristica più importante da tenere i considerazione quando si sceglie uno dei migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, è ovviamente il sensore ottico. Il DPI (Dots Per Inch) è il valore che indica il livello di sensibilità minima e massima che il sensore del mouse può raggiungere, e determina la velocità del cursore, oltre che l’accuratezza con cui il puntatore seleziona gli elementi presenti a schermo.

Più il valore di DPI è alto, più il mouse sarà veloce, reattivo agli spostamenti e preciso. A questo proposito una buona pratica è quella di acquistare un mouse da gaming che ha la possibilità di immagazzinare più profili DPI al suo interno, così se spaziate tra FPS, MOBA, o il semplice uso quotidiano del PC, avrete sempre la sensibilità giusta per ogni occasione.

Quanti pulsanti ha un mouse gaming?

Il numero di pulsanti a bordo di un mouse è un fattore spesso sottovalutato, ma che può incidere in maniera importante durante le operazioni quotidiane. La maggior parte delle periferiche presenti nella nostra guida presentano un minimo di tasti personalizzabili. Ovviamente la presenta di un maggior numero di pulsanti, conferisce un maggior guadagno in termini di risparmio di tempo (grazie alle scorciatoie programmabili) e di maggior controllo all'interno dei giochi grazie ai pulsanti programmabili.

Meglio un mouse gaming cablato o wireless?

I mouse in origine erano tutti dotati di un collegamento tramite cavo, ma ormai da molti anni esistono in commercio mouse senza fili, che massimizzano la portabilità e la comodità d’uso di questi dispositivi. I mouse con cavo sono preferibili per chi necessita di un dispositivo destinato al gaming, per via di una totale assenza di latenza del segnale. Negli ultimi anni, però, i mouse senza fili, grazie all'estrema libertà di movimento che offrono, hanno cominciato a spopolare fra i videogiocatori, grazie alla grande evoluzione tecnologica sviluppata nelle connessioni senza cavo.

Di cosa è fatto un mouse gaming?

Come ogni tipo di hardware anche nella scelta fra i migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, è importante badare anche ai materiali che lo compongono. Un mouse da gaming è uno strumento che verrà usato per svariate centinaia di ore, è quindi importante che sia costruito con materiali resistenti. I due elementi più importanti da tenere in considerazione sono la scocca (la quale deve essere robusta) e i tasti (i quali devono sopportare milioni di click per poter realmente durare a lungo).

Nel caso specifico dei migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, non potrete aspirare a scocche in alluminio ma indubbiamente le plastiche delle marche prese in considerazione in questa guida sono tutte molto valide. Discorso diverso per la resistenza dei tasti che, in base alle opzioni che deciderete di avere nel vostro mouse da gaming, potrebbero risultare inferiori ai modelli più dispendiosi. Il nostro consiglio è sempre quello di riflettere al meglio sulle vostre necessità e magari evitare un prodotto con una resistenza dei tasti minore se le vostre necessità sono quelle di comprare uno strumento con il quale spendere assieme decine e decine di ore alla settimana.

Quale marca scegliere per un mouse gaming?

Come nella maggior parte dei casi, la marca di un hardware può fare la differenza. Nel caso dei migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, però, una marca blasonata non è automaticamente migliore di un’altra. Indubbiamente rimane una buona indicazione per capire verso quali prodotti rivolgersi ma tenete sempre in considerazione che, nel caso dei prodotti più economici, alcune aziende optano per offrire prodotti di buget più contenuto, per ottenere l'attenzione dei clienti e la conseguente fiducia se i prodotti si rivelano competitivi.

Bisogna sempre, e comunque, tenere in considerazione la qualità dei materiali costruttivi e di assemblaggio, funzioni, possibilità di personalizzazioni e, ultimo ma non per importanza, il supporto tecnico. In questi casi Logitech, Razer o Trust sono senz’altro alcuni tra i brand da tenere in considerazione, insieme anche a Corsair, che continua nella produzione di periferiche e non solo per tutte le tasche.

Quanto costa un mouse gaming?

Veniamo, infine, all'aspetto più delicato da tenere in considerazione nel momento in cui sceglierete uno dei migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro: il prezzo. Bisogna precisare che non sempre un prezzo più elevato significa una qualità migliore. in moltissimi casi, specialmente per i modelli più costosi, un prezzo elevato corrisponde a caratteristiche, e funzioni, aggiuntive di cui magari non si ha realmente bisogno.

Ovviamente questo non significa che un mouse con un prezzo che si aggira sotto i 50 Euro possa garantirvi una resa analoga a uno più costoso ma se siete interessati esclusivamente ad avere uno strumento in grado di offrirvi delle funzioni basiche di ottimo livello, tutti i modelli presenti nella nostra guida ai migliori mouse da gaming sotto i 50 Euro possono soddisfare questa vostra esigenza senza alcun problema.