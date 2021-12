SSD per PS5 | I migliori di Natale

Lo spazio non basta mai! Né a casa, né nella vostra console. Appurato al 100%, credeteci. In vista delle imminenti festività natalizie, a tal proposito, non sarebbe male l’idea di espandere la capacità interna della console, ancorata a poco più di 600GB disponibili per l’installazione di giochi, update e firmware di sistema. Davvero troppo pochi, non trovate? Fortunatamente, oltre agli SSD esterni, è finalmente possibile installare nello slot NVMe M2 della console uno tra i tanti SSD compatibili per PS5 presenti sul mercato senza nessuna barriera o licenze ufficiali.

Scegliere un SSD per PS5 (interno o esterno) è infatti un’operazione piuttosto semplice: per gli esterni ve ne proponiamo diversi molto veloci che sono davvero plug and play, basta infatti collegarli e la console farà il resto. Ricordate però che su gli SSD esterni per PS5 i giochi si possono solo archiviare. Per farli girare dovrete dotavi di un SSD interno e in questo caso, oltre allo slot di cui abbiamo già parlato, dovrete prestare attenzione alle dimensioni. Queste non devono assolutamente superare una profondità massima di 11,25mm e una larghezza di 25 mm (i prodotti presenti in elenco rispecchiano già tutte le caratteristiche, quindi non temete). Onde evitare fraintendimenti, vi lasciamo qui sotto anche le specifiche ufficiali proposte da Sony.

Interfaccia : SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

: SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 Memoria di archiviazione : 250 GB – 4 TB

: 250 GB – 4 TB Dimensioni supportate : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensioni comprensive di meccanismo di dissipazione del calore : Larghezza fino a 25 mm

: Larghezza fino a 25 mm Lunghezza : 30/40/60/80/110 mm

: 30/40/60/80/110 mm Profondità : fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

: fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda) Velocità di lettura sequenziale : 5,500 MB/s o superiore consigliati

: 5,500 MB/s o superiore consigliati Tipo di presa Presa: 3 (Key M)

Ciò detto, all’interno della nostra guida abbiamo selezionato dei prodotti di varia natura, uno in particolare anche portatile (abbastanza veloce ma non quanto uno interno). Gli altri, invece, oltre ad essere più prestanti, sono stati selezionati tenendo a mente le differenti fasce di prezzo e di mercato, al fine di venire incontro a tutti. Tenete a mente che molti prodotti sono già in forte sconto, quindi suggeriamo di dare un’occhiata agli articoli che più vi interessano, onde evitare che il prezzo ritorni a lievitare. Prima di cominciare, qualora non abbiate idea di come installare l’SSD sulla vostra console, suggeriamo la visione di questo video che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube oppure la lettura della nostra guida al montaggio.

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile

A differenza dei modelli che vedremo dopo, SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile non necessità di un’installazione interna alla console, bensì di un solo cavo USB da attaccare alle porte posteriori di PlayStation 5. Semplice e immediato, plug and play. Il tutto, chiaramente, senza rinunciare alla velocità tipica degli SSD, nonostante le differenze con i modelli non portatili. Alla base, infatti, c’è la tecnologia NVMe, la quale assicura buone prestazioni, velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s.

Riguardo alla capacità massima, sono presenti varie taglie, quindi scegliete la più adatta alle vostre esigenze e alle vostre tasche. In merito al design, invece, davvero nulla da rimproverare: il prodotto è piccolo e poco ingombrante, ed è persino resistente ad urti e all’acqua.

» VEDI OFFERTA SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8

Arriviamo adesso ad un SSD più tradizionale, un modello che, per l’appunto, richiede un’installazione interna. Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8, SSD caratterizzato da una velocità di 6600 MB/s, è progettato per giocatori professionisti che esigono ottime prestazioni. Come per i modelli che vedremo dopo, anche questo va installato internamente, seguendo lo stesso identico procedimento richiesto per ogni SSD interno.

Anche in questo caso, inoltre, parliamo di un prodotto molto solido e resistente ad urti e vibrazioni, e con una copertura di utilizzo di oltre cinque anni. Veramente efficace e perfetto per espandere la memoria della vostra console, affiancando la già ottima presenza dell’SSD utilizzato da Sony per la sua PS5.

» VEDI OFFERTA Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8

WD_BLACK SN850

Saliamo di livello proponendovi un modello ancora più efficace! Un SSD anche in questo caso tradizionale e che richiede per l’appunto un’installazione interna. Sarà dunque necessario rimuovere la scocca laterale della console ed accedere allo slot apposito, tra l’altro posto in bella vista, quindi facilissimo da raggiungere. Arrivando al prodotto in sé, sappiate che è caratterizzato da una velocità di lettura pari a 7000mb/s e da una velocità di scrittura di 7000mb/s. In sostanza, la sua efficacia è tre volte quella di un normale sistema basato su SATA.

In merito al design, infine, evidenziamo la forte resistenza agli urti e alle vibrazioni. Insomma, un prodotto che farà senz’altro schizzare in alto le prestazioni dei vostri giochi PS5, così da pareggiare la velocità dei caricamenti che è possibile ottenere con la memoria interna già inclusa nella vostra console.

» VEDI OFFERTA WD_Black SN850

Samsung MZ-V8P1T0B 980 PRO

Considerata la compatibilità con PS5 evidenziata in bella vista, è tra i modelli più diffusi in commercio. Samsung MZ-V8P1T0B 980 PRO è un SSD davvero eccezionale, merito di una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s che lo rende il modello più efficace e prestante proposto fino ad adesso.

La capacità di base di questo SSD è di 1TB, ma sul sito è possibile selezionare altre taglie, variando anche il prezzo, ovviamente. Riguardo al design, come da tradizione Samsung il prodotto ha un bel look ed è decisamente robusto e resistente. Il compagno ideale per espandere la memoria della vostra PS5 continuando ad installare nuovi giochi e sfruttando una velocità dei caricamenti senza precedenti.

» VEDI OFFERTA Samsung MZ-V8P1T0B 980 PRO

Seagate FireCuda 530

Chiudiamo questa nostra carrellata di SSD per PS5 con un modello brandizzato Seagate, potente più o meno come la precedente proposta di Samsung. Si tratta, infatti, di un prodotto molto prestante e pensato per acchiappare utenti molto esigenti, i quali andranno incontro a prestazioni perfette per PlayStation 5.

La velocità di lettura e scrittura sequenziale si spinge fino a 7300MB/s, mentre la capacità di memoria del modello da noi suggerito è di 1TB, espandibile selezionando le altre taglia disponibili. In merito al design, evidenziamo un aspetto parecchio simile al modello precedente che vi abbiamo proposto, dunque di buona fattura. Che dire? Un altro valido compagno per la vostra PS5!

» VEDI OFFERTA Seagate FireCuda 530