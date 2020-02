Milan Games Week si fonderà al Cartoomics per l’edizione 2020

Come prevedibile, la sospensione degli eventi pubblici attuata in Lombardia per contrastare il diffondersi del Coronavirus si è concretizzata con l’annullamento delle date inizialmente previste per il Cartoomics 2020. Non è ovviamente il primo evento ad essere rinviato o addirittura cancellato, e quest’ultimo sicuramente non ha fatto felici tutti gli appassionati provenienti da tutta Italia. C’è da dire che Milano ed il suo sindaco Beppe Sala stanno cercando di non far abbattere i propri cittadini, in queste ultime ore Sala ha postato sul suo profilo Instagram un bel video motivazionale con l’Hashtag “Milano non si ferma”. In queste ore, come riportato sulla pagina Facebook ufficiale, l’evento verrà fatto slittare ad ottobre e si svolgerà in sinergia con Milan Games Week.

Milan Games Week, organizzata da Fandango Club in collaborazione con Fiera Milano, e Cartoomics, sempre a firma Fiera Milano, saranno quindi insieme nel 2020 per dare vita a tutte le passioni dell’intrattenimento e della pop cultura. Sebbene molte persone lo scorso anno si sono trovate deluse dall’organizzazione della fiera dei videogiochi di Milano, quest’anno sembrerebbe pronta a rilanciarsi con questa incredibile iniziativa, giusto per sottolineare il messaggio “Milano non si ferma”. È stato inoltre specificato che il rimborso dei biglietti avverrà automaticamente attraverso l’accredito dell’importo sulla carta di credito utilizzata per il pagamento.

Qui di seguito potete leggere l’annuncio ufficiale: “La 27esima edizione di Cartoomics prevista dal 13 al 15 marzo 2020 sarà posticipata e si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2020 sempre presso il quartiere fieramilano, a Rho. La concomitanza di date con Milan Games Week permetterà di dare vita ad un evento che sarà il punto di riferimento non solo per gli appassionati di comics, cinema, editoria, ma anche per gli amanti di videogames e intrattenimento. La decisione è stata presa al fine di tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partners”.

Ricordiamo infine che le due manifestazioni saranno all’interno del quartiere espositivo Fieramilano a Rho da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020 ed unirà gli appassionati di Videogames, Cinema, Fumetti ed intrattenimento. Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni a riguardo.