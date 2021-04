Minecraft continua ad abbattere record, 140 mila utenti attivi al mese

Dopo oltre 10 anni Minecraft è ancora sulla cresta dell’onda. Il successo infinito del titolo targato Mojang arriva da molteplici vie, ma soprattutto grazie all’incredibile malleabilità che il titolo è stato capace di raggiungere nel corso del tempo. Oltre alla crescita di Microsoft durante il terzo quarto dell’anno fiscale 2021, il CEO della compagni di Redmond Satya Nadella ha anche condiviso alcune statistiche aggiornate sul titolo Mojang, che continua a crescere a un ritmo a dir poco scioccante.

Stando alle recenti dichiarazioni di Nadella, Minecraft ha superato i 131 milioni di utenti attivi precedentemente raggiunti e ora vanta quasi 140 milioni di utenti attivi mensili. Si tratta di un aumento del 30% che mette in evidenza la forza e la potenza di Minecraft ancora oggi, a distanza di oltre 10 anni dalla sua prima uscita; nonostante il titolo si sia evoluto moltissimo rispetto alle prime versioni, andando ad aggiungere sempre più novità e meccaniche man mano.

I giocatori attivi, però, non sono i soli numeri ad accrescersi nel titolo, ma anche le varie mod e i componenti aggiuntivi realizzati per Minecraft sono stati scaricati oltre 1 miliardo di volte, indicando che la community del titolo spende ancora una sacco di tempo nel modificare e personalizzare il gioco per adattarlo al loro stile di gioco e ai loro desideri. I creatori di questi componenti aggiuntivi, inoltre, hanno apparentemente guadagnato nel complesso oltre 350 milioni di dollari dalle vendite.

Il tutto sta accadendo mentre il brand creato da Mojang si sta espandendo anche al di fuori del gioco principale, con tutta una serie di spin-off come per esempio il più recente Minecraft Dungeons che attirano gli appassionati a vivere nuovi tipi di avventure nel mondo cubettoso. Insomma, sembra che anche dopo quasi 11 anni di vita Minecraft sia ancora parecchio benestante, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro di questa IP.