Minecraft | Mojang si schiera per la giustizia sociale con un nuovo progetto

Mojang Studios, sviluppatore di Minecraft ha deciso di prendere di petto la questione legata al razzismo e alle iniquità sociali. Lo ha annunciato la Corporate Vice President Hele Chiang, durante uno show di GamesIndustry legato all’industria dei videogiochi. Chiang non si è però limitata a lanciare uno statement ma ad una dichiarazione davvero pungente, come una presa politica e sociale.

Videogiochi e politica, d’altronde, sono sempre stati molto distanti. Ora però Mojang con Minecraft vuole cambiare le cose. Chiang ha ammesso che attualmente il mondo è dominato da ingiustizie sociali e razziali, non sono presenti giustizie in tal senso e l’obiettivo del team di sviluppo è quello di prendere parte al cambiamento. “Questo è un momento cruciale per il movimento che combattare per la giustizia sociale, stiamo investendo in questo supportando alcune organizzazioni che si occupano di correggere queste ingiustizie”.

Oltre al razzismo e le discriminazioni sociali, Minecraft vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nei confronti della lotta contro il riscaldamento globale. Anche per Mojang questo aspetto è decisamente importante e proprio il loro titolo giocherà un ruolo importante, anche grazie al supporto a programmi come Coral Crafters di The Nature Conservancy e World Wildlife Fund. Azioni concrete che porteranno nel prossimo futuro ad altri risultati e che speriamo possano essere documentati nella maniera corretta.

La coscienza di Mojang Studios potrà forse servire ad altri studi di sviluppo. L’idea che Minecraft possa essere uno strumento utile per combattere temi politici da sempre importanti per la sopravvivenza dell’uomo potrebbe tranquillamente mettere i videogiochi in una posizione corretta per poter parlare di politica nel prossimo futuro. La strada è ovviamente lunga ma tutte le cose, grandi o piccole che siano, cominciano sempre da un piccolo passo e se a farlo è un team di sviluppo che ha venduto oltre 200 milioni di copie, forse è ancora meglio.