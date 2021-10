Minecraft ha un nuovo tenero mob, ed è stato scelto dalla community

Minecraft ha da poco concluso un evento dedicato alla community dove gli appassionati hanno deciso quale nuovo mob includere nel titolo survival sandbox. Ebbene, il nuovo tenerissimo “mostro” con cui avere a che fare nel mondo a blocchi di Mojang è l’Allay, una piccola creatura blu in grado di fluttuare nell’aria.

L’Allay è un mob passivo che può diventare anche un fedele compagno del giocatore. La sua funzione è quella di andare a caccia di tesori: basta affidargli un qualunque oggetto e lui partirà all’esplorazione, alla ricerca di un oggetto simile da portare all’utente. Agli Allay piace danzare, per questo è possibile trovarlo in Minecraft mentre si esibisce in particolari performance a mezz’aria.

L’inclusione dell’Allay come nuovo mob di Minecraft è passata per una piccola serie di votazioni. Nella votazione finale, partecipata da circa 1 milione e 137 mila persone, poco più del 54% dei votanti ha scelto la piccola creaturina blu invece del Golem di Bronzo, una piccola variante del classico mob già esistente in gioco. Sia l’Allay che il Golem sono stati preferiti di gran lunga al Glare, un mob verde abitante di giungle e paludi, eliminato subito dalla “competizione” di voti su Twitter.

And your winning mob is… the Allay! Woohoo, cookies – or any other items – for all! pic.twitter.com/BfvofGcskG — Minecraft (@Minecraft) October 16, 2021

Minecraft nel frattempo continua a macinare record su record, e solo stamattina è stata annunciata una nuova sedia da gaming dedicata al Creeper, famoso mob verde esplosivo, targata Secret Lab. Il videogioco di Mojang inoltre si sta preparando a uno dei suoi più grandi aggiornamenti, il Wild Update, che porterà imponenti innovazioni per quanto riguarda la generazione dei mondi di gioco. Gli sviluppatori stanno creando anche nuovi introduzioni animali come rane e girini, ma per vedere il rilascio ufficiale di questo aggiornamento dovremo aspettare la fine del 2021 o, forse, addirittura il 2022, in attesa che venga comunicata una finestra di lancio più precisa.