Minecraft: il tenebroso Wild Update sarà immenso e terrificante

Nel corso della giornata odierna, Mojang ha svelato un lungo video di gameplay per il prossimo update di Minecraft. Chiamato The Wild Update, il vieo è stato mostrato durante una diretta e appare come uno degli aggiornamenti più importanti del gioco, con un lato anche abbastanza “horror”.

La prima novità mostrata durante la diretta di Mojang è sicuramente la nuova location che verrà introdotta nel Wild Update di Minecraft. Si tratta delle Deep Dark Cities. Come affermato dal team di sviluppo, il loro sviluppo è fortemente ispirato alle antiche civiltà. Il tutto assume ovviamente dei contorni decisamente inquietanti, tra atmosfera e musiche. Non sono da meno, però, anche i nemici, che assumono l’identità dei Warden. I nemici sono ciechi e resistono anche alle vibrazioni prodotte dal giocatore. Ma d’altronde la stessa Mojang ha dichiarato che non si tratta di un update family friendly, quindi con molta probabilità l’utilizzo dello stesso è sconsigliato ai giocatori giovanissimi.

Il Wild Update aggiunge comunque altre novità. troviamo ad esempio un altro bioma, ambientato interamente in una sorta di foresta molto paludosa, le rane e delle navi con dei forzieri. Si tratta comunque dell’aggiornamento più grande mai visto per Minecraft, che festeggia così gli oramai oltre dieci anni di presenza nel mondo dei videogiochi. Per avere una panoramica completa del gameplay, vi lasciamo al video di gameplay e di presentazione, che trovate subito qui in basso.

Per quanto riguarda la data di lancio, invece, ci sono brutte notizie. Nonostante l’update sembri praticamente pronto, Mojang ha specifico che questi nuovi contenuti verranno inclusi solamente a partire dal 2022. Ci vorrà dunque ancora qualche mese di prima di poterci mettere le mani sopra. Ulteriori informazioni in merito verranno divulgate solamente nel corso delle prossime settimane, dunque non ci resta che attendere novità in merito alla sua data di lancio.