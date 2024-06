Minecraft, i migliori seed del 2024 | Guida

Hai voglia di cominciare una nuova partita di Minecraft ma i seed dei mondi che il gioco ha generato in maniera casuale non ti hanno ancora soddisfatto? Stai cercando un bioma particolare o più semplicemente vuoi capire quale seed possa fare per te? Allora sei nell'articolo giusto.

In questa guida vi mettiamo a disposizione dei seed per mappe di Minecraft che vi permettono di avere strutture interessanti, luoghi incantevoli o stranezze inconsuete nelle immediate vicinanze del punto di generazione della partita!

(Le foto a corredo di questo articolo sono realizzate con shader BSL - guida agli shader presto in arrivo)

I migliori seed di Minecraft

Avamposto dei Predoni

Seed: -1358503622873936537

In questo seed apparirete su una penisola ricca di materiali per cominciare la vostra avventura, ma nelle immediate vicinanze c'è un Avamposto dei Pillager (o Predoni in italiano). Questa struttura è composta da un torrione sulla cui cima c'è un baule, ma soprattutto ha una gabbia contenente ben 2 Allevianti, piccoli mob blu in grado di volare che se liberati assistono il giocatore nel raccogliere e consegnare oggetti: basta affidargli un oggetto col tasto destro, e loro ne cercheranno in giro altri. Ovviamente fate attenzione ai Pillager, vi attaccheranno!

Poco più in là non mancano altre sorprese, come un portale del Nether rotto da ricostruire, caverne profonde e ben due villaggi su un lago più o meno alle coordinate 400 64 -377. Dall'altro lato, alle coordinate -629 66 -327 invece troverete il bioma raro deep dark, una foresta oscura piena di funghi giganti.

La Collina dei Ciliegi

Seed: 1775044544439279029

Qui si comincia da una placida pianura ma se vi girate indietro e proseguite verso le coordinate 86 67 187 troverete un simpatico villaggio con tanto di Golem, proprio all'ombra di una collina adornata da una rarissima foresta di ciliegi, uno dei nuovi biomi di Minecraft 1.20.

Dal villaggio, viaggiando verso ovest, troverete anche una foresta squarciata da un canyon in cui getti di lava e acqua precipitano su una miniera: il posto giusto per cominciare una ricca esplorazione sotterranea! Nei grossi complessi di grotte derivati da queste strutture sarete in grado di trovare anche una rarissima (e bellissima) caverna di ametista.

Badlands

Seed: 4183692222147409821

Per gli amanti dei bei paesaggi, consigliamo questo seed in cui troverete un villaggio arroccato tra le colline di una savana, perfettamente al centro tra due biomi rari aggiunti negli aggiornamenti 1.18 e 1.19: le badlands erose e la palude di mangrovie.

Le badlands erose hanno formazioni di terracotta altissime e lunghe, come nella valle dei canyon americani. Qui tra sabbia rossa e terracotta è possibile trovare miniere abbandonate anche ad altitudini più elevate rispetto agli altri biomi, con la possibilità di trovare tanti minerali di oro.

La palude di mangrovie invece è composta da blocchi di fango ed erba, dove fanno capolino tanti animali come rane e pesci tra le ninfee e l'acqua grigio-verde. In questo bioma è più semplice che si trovino Slime, utili per strumenti come i pistoni che servono a diversi meccanismi e farm, o la magma cream che è un ingrediente per pozioni.

Città Antica

Seed: -2909343002793827664

In questo seed comincerete la vostra partita dal deep dark, un bioma abbastanza raro dove funghi giganti crescono assieme a fitti alberi, posto proprio di fianco a una piccola foresta di bambù. Ma la vera particolarità di questo mondo è che sarà possibile trovare una delle strutture più rare e difficili di tutto il gioco: la Città Antica. Più precisamente, presso le coordinate -229 -52 151.

La Città Antica è ricca di tesori incredibili ma è attorniata da strani blocchi bioluminescenti e sensori in grado di richiamare potenti Guardiani Antichi impossibili da battere da soli senza un buon equipaggiamento e senza una buona strategia. Altre posizioni notabili nelle vicinanze: un portale del Nether rotto alle coordinate 377 64 235, e un villaggio arroccato su una collina tra la savana e una pianura alle coordinate -360 91 -422.

Montagna Cava

Seed: 8486672581758651406

Si parte anche in questo seed nel deep dark, ossia nella foresta piena di alberi robusti e funghi giganti, ma pure in questo caso non è la caratteristica più importante di questo mondo: basta girarvi verso Est per scoprire un'enorme montagna e notare fin da subito un buco all'interno, una finestra verso il fondo cavo di questa formazione rocciosa!

E proprio lì in bella vista, all'interno di questa montagna, c'è probabilmente il bioma più bello di tutto Minecraft: la lush cave. Questa tipologia di habitat si trova più spesso in grandi profondità, ma a quanto pare in questo seed si trova al di sopra del livello del mare. Qui è possibile trovare rarità come blocchi di muschio, piante particolari, quantità infinite di argilla, pesci tropicali e, soprattutto, gli axolotl!

Questi particolari animaletti possono essere addestrati dando da mangiare i pesci tropicali, e attaccheranno a vista qualunque mob acquatico nelle sue immediate vicinanze, da quelli passivi come seppie e pesci a quelli più aggressivi come annegati e guardiani.

Deserto pieno di Piramidi e Villaggi

Seed: 6630997395534342573

Se siete amanti dell'avventura alla Indiana Jones, in questo seed troverete pane per i vostri denti. La prima Piramide la troverete alle coordinate 127 63 298, la seconda invece si trova a 682 64 728, sul limitare di una giungla. Magari, prima di arrivare lì, armatevi e prendetevi il vostro tempo tra i sette villaggi che troverete nelle immediate vicinanze. Il primo villaggio è proprio nel luogo di spawn iniziale, mentre il secondo, più piccolo, potete trovarlo poco più in là alle coordinate -159 69 -134.

Il terzo villaggio è alle coordinate 171 65 -545, mentre il quarto è leggermente più in là alle coordinate 361 63 -725; il quinto villaggio è collocato alle coordinate 611 63 -247, sulle rive del mare di fronte a due relitti naufragati. Il sesto villaggio è vicino la seconda Piramide, alle coordinate 814 69 551; Il settimo e ultimo villaggio invece, il più piccolo, è posto di fianco un portale del nether rotto e un micro-bioma delle badlands, alle coordinate 704 79 158.

Sono sicuro che esplorando ancora troverete altri villaggi perché ne ho trovati davvero ogni due passi. Questo bioma desertico pieno di vita, tra l'altro, è anche accerchiato dal bioma acquatico warm ocean dove è possibile trovare coralli e cetrioli di mare.

Isola dei Funghi

Seed: 7749012223532925400

Il bioma più raro di Minecraft è il Mushroom Field, una distesa d'erba violacea ricca di funghi enormi, dove vivono mucche rosse su cui crescono funghi. In questo seed troverete un'intera isola con questo bioma alle coordinate 425 71 226, esattamente poco oltre un Tempio Oceanico pieno di pesci guardiani pronti a friggervi.

Nel punto di spawn invece si trova una zona interessante per costruire se siete fan delle arrampicate e delle basi arroccate su rocce e montagne: stiamo parlando di altissime montagne e coste rocciose in bilico sull'oceano.

Naufragio sull'isola deserta

Seed: 3457579473687179843

Questo è il mio tipo di mondo preferito: un'isola deserta in mezzo al nulla, con poche risorse disponibili. È un po' come giocare in una modalità estremamente difficile di Minecraft che, oltre a donare un po' di senso di sfida, tende a far affezionare di più il giocatore al mondo creato ed esplorato.

Si comincia su un'isola sabbiosa completamente piatta e deserta, con qualche canna da zucchero, per procurarvi il resto dovrete esplorare un po' i dintorni, sotto e sopra l'acqua. Preferisco farvi pochi spoiler ma ci sono parecchie sorprese intriganti in giro: città sommerse, caverne lussureggianti, relitti a fior d'acqua... e mi fermo qui;

In questi posti troverete un po' tutto il necessario per procurarvi materiali importanti in modalità "alternative": in assenza di alberi e pecore, per esempio, dovrete aguzzare l'ingegno per avere strumenti utili a portata di mano!

Seed di Minecraft: cos'è, come trovarlo e dove inserirlo

Ma precisamente, cos'è il seed di Mincraft? Come si usa? In poche parole, la generazione casuale dei mondi di Minecraft può essere forzata tramite un codice identificativo chiamato "seed" che corrisponde a un numero positivo o negativo. Ogni mondo ha questo codice: se si viene a conoscenza del seed, e possibile ricreare lo stesso mondo con le sue precise caratteristiche di generazione in un'altra partita.

Puoi conoscere il seed di un mondo che hai già creato con due metodi. Il primo è premendo T per aprire la chat mentre sei in gioco, per poi digitare il comando "/seed" così che il gioco possa risponderti proprio con il codice in questione; il secondo metodo consiste nell'andare nel menu di scelta del mondo, selezionare il mondo di cui si vuole sapere il seed e cliccare su "Ricrea"; qui, se cliccate sul pannello "Mondo" vedrete il seed.

Se avete già a disposizione un seed o se volete usare uno di quelli forniti da questa guida, vi basterà cliccare su Crea Nuovo Mondo per poi inserire il codice all'interno della casella di testo del "seme" nel pannello Mondo prima di completarne la creazione.