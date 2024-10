Minecraft, arriva finalmente la versione PS5: ecco cosa migliora

La versione nativa di Minecraft per PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) è finalmente disponibile, lo ha annunciato lo studio di sviluppo Mojang. Il popolare gioco survival a blocchi sfrutterà appieno le capacità hardware della nuova console Sony, offrendo una maggiore distanza di rendering, risoluzione 4K e 60 FPS.

Questa versione ottimizzata per PS5 porta decisi miglioramenti grafici e prestazionali al gioco più venduto al mondo. Mojang ha spiegato che "il gioco avrà una distanza di rendering maggiore pur con una risoluzione di 4K e 60 FPS", sfruttando la potenza della nuova generazione di console.

Insieme all'upgrade per PS5, Mojang ha introdotto i Bundles of Bravery, nuovi oggetti disponibili per tutte le versioni di Minecraft. Questi bundle permettono di conservare altri oggetti al loro interno, aggiungendo nuove possibilità di gestione dell'inventario.

Una novità importante riguarda la Bedrock Edition di Minecraft, che per la prima volta includerà la modalità Hardcore. Questa modalità di gioco pensata per chi ama la difficoltà elevata offre una sola vita, senza possibilità di respawn.

Mojang ha confermato che i possessori di Minecraft per PS4 potranno ottenere gratuitamente la versione PS5. Per riscattarla è sufficiente accedere al PlayStation Store dalla console PS5 e richiedere la copia digitale. Chi possiede la versione su disco dovrà inserirlo per giocare su PS5.