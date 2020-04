Minecraft RTX: ecco l’incredibile mondo di test di Digital Foundry

A quanto pare nell’ultimo periodo Minecraft sta tornando di moda con migliaia e migliaia di giocatori in attivo. Il titolo sta subendo un lavoro di restyling completo da parte di Mojang affinché venga completamente implementata la tecnologia Ray Tracing, che ricordiamo essere utilizzabile per il momento solo ed esclusivamente sulle schede RTX della serie 20** di Nvidia.

In queste ore l’autore e programmatore Alex Battaglia di Digital Foundry ha da poco reso disponibile in modo totalmente gratuito il mondo di test ricreato dal team per sfruttare appieno tutte le capacità e le potenzialità del Ray Tracing nextgen di Minecraft. Il video, che potrete vedere proprio qui di seguito, permettono di ammirare le incredibile strutture architettoniche proposte da Digital Foundry con dettagli mai visti prima specialmente se si parla degli effetti di luce a dir poco sensazionali.

Tutti coloro che sono in possesso della scheda video della famiglia NVIDIA GeForce RTX possono inoltre attivare il DLSS 2.0 che consente a tutti gli effetti di migliorare l’esperienza in game. Il livello proposto da Alex Battaglia può essere scaricato a questo indirizzo su NexusMods. Inoltre, per chi lo desidera, sarà possibile scaricare tutti i sei mondi di Minecraft in Ray Tracing, sempre in modo totalmente gratuito all’interno del Marketplace.

Cosa ne pensate di questa notizia? Scaricherete il mondo di test realizzato dai ragazzi di Digital Foundry? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i dettagli e le novità a riguardo. A questo indirizzo potete leggere la nostra analisi dell’implementazione RTX.