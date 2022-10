In un mondo in cui il digital delivery sembra imporsi come unico mezzo di distribuzione per i videogiochi, lo strano caso delle copie fisiche di Call of Duty: Modern Warfare 2 sta agitando gli utenti. Siamo abbastanza certi che la maggior parte dei giocatori abbia deciso di rivolgersi al digitale per l’acquisto del gioco, ma per tutti coloro che sono in attesa della copia fisica, ci sono infatti brutte notizie.

Come riportato online, sul Blue-ray di Call of Duty: Modern Warfare 2 il gioco semplicemente non c’è. Al suo interno sono presenti infatti solamente 70MB di dati e una volta inserito il gioco all’interno della console di riferimento (sia essa Xbox o PlayStation) vengono richiesti una serie di download di diverse dimensioni, per un totale di oltre 100GB. Non è la prima volta che accade, ma a questo punto forse sarebbe meglio aprire una riflessione.

Produrre videogiochi ha un costo, non solo a livello monetario ma anche ambientale. Le custodie sono fatte di plastica, che vengono trasportate su mezzi inquinanti. Lo sappiamo bene che non sarà il mercato del fisico a distruggere completamente l’ambiente che ci circonda, ma forse a questo punto sarebbe meglio inserire tutto il gioco. La realtà è che a differenza dell’approvvigionamento di merci, qui esiste un’alternativa. E se vogliamo comunque mettere in circolazione delle copie fisiche, facciamo in modo che siano almeno complete, giusto per dare un senso a una filiera produttiva che rischia comunque di contribuire all’inquinamento ma che permette a diverse realtà di poter vivere dignitosamente.

Oltre alla questione dell’impatto ambientale e di rendere inutili le centinaia di ore di lavoro per la produzione e la distribuzione delle copie fisiche, il modder Lance McDonald (molto famoso nella scena Souls) ha anche affermato che tutto ciò non dovrebbe essere normale. “Smettiamola di difendere una simile pratica. Non è normale forzare le persone ad avere un DRM su disco”, le parole del modder rilanciate sul suo profilo Twitter.

Stop pretending this is normal. It’s not normal and should never become normal. Tethering a physical disk to a digital service that forces you into firmware updates, online ecosystems and DRM updates just to play a single player game is not a standard now and should never be — Lance McDonald (@manfightdragon) October 27, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, venerdì 28 ottobre 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.