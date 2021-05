Monster Hunter e Resident Evil, numeri impressionanti per le vendite

Tempo di festeggiamenti in casa Capcom, guardando i dati di vendita di Monster Hunter e Resident Evil. Le due saghe del publisher e sviluppatore giapponese, complice anche un trattamenti rivitalizzante da parte dei team interni, hanno fatto registrare dei veri e proprio record di vendite a livello globale, come testimoniato durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo anno fiscale della società del Sol Levante.

Partiamo con il franchise di Monster Hunter. La serie ha raggiunto una nuova milestone nelle vendite grazie a World, ultimo capitolo originale uscito su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2018: negli ultimi tre mesi il titolo ha venduto altre 300.000 unità, mentre l’espansione altre 500.00, portando così le copie vendute ad un totale di 7,7 milioni. L’esclusiva per Nintendo Switch invece, denominata Rise, è riuscita ad accumulare 4,8 milioni di unità venddute nel suo primo anno di vita. Il totale delle venddite della serie dunque si attesta intorno ai 72 milioni di copie vendute.

Per quanto riguarda invece il franchise di Resident Evil, i numeri sono decisamente diversi. In totale sono 110 milioni le copie vendute tra il settimo capitolo e i remake del secondo e terzo capitolo. Village, ultimo prodotto pubblicato proprio durante questi giorni, è riuscito a superare le 8 milioni di copie vendute. Piccola parentesi: il gioco sta andando molto bene in Occidente, soprattutto su PC ma in Giappone sta facendo un po’ di fatica a livello di vendite, come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni.

Tra Monster Hunter e Resident Evil possiamo dunque affermare con certezza che l’anno fiscale di Capcom sia andato decisamente bene. Queste notizie positive per le due serie indicano inoltre come il team di sviluppo e publisher abbia trovato la strada giusta a livello di gameplay, in grado di soddisfare i gusti dei giocatori. Gli sforzi sono stati dunque premiati e da qui in avanti il futuro è ancora tutto da scrivere.