Monster Hunter su PS5 e Xbox Scarlett: il director parla del futuro della serie

Monster Hunter, a un certo punto, arriverà su PS5 e Xbox Scarlett: come si trasformerà la serie? Il director del gioco ce ne parla.

Monster Hunter World riceverà un’espansione, chiamata Iceborne, fra pochi giorni su PlayStation 4 e Xbox One. Questa componente aggiuntiva sembra densa di contenuti e di certo terrà impegnati i giocatori per lungo tempo. A un certo punto, però, si dovrà pensare a cosa ci riserva il futuro della serie e, considerando la vicinanza di PS5 e Xbox Scarlett (attese per la fine del 2020), è probabile che sarà la next-gen ad accogliere le prossime istallazioni.

In che modo si evolverà Monster Hunter? A dare una prima risposta a questa domanda è Kaname Fujioka, director del gioco. Ecco le sue parole: “Per noi non è semplicemente una questione di miglioramento della grafica. Penso che, ogni volta che una generazione di console viene messa in commercio, l’hardware abbia un concetto alle spalle, o una missione che cercherà di portare a termine.” Fujioka non sa, ovviamente, come sarà il prossimo gioco, ma il senso del suo commento è che ogni passaggio generazionale dovrebbe portare a dei cambiamenti di paradigma anche nello sviluppo dei giochi e non solo in un miglioramento della grafica.

Il director ha però aggiunto altro, riguardo all’industria: “Oserei dire che, per come stanno andando le cose al momento, ci stiamo avvicinando notevolmente a un’industria più agnostica a livello hardware: le esperienze videoludiche diverranno disponibili ovunque si voglia, quindi, se sarà veramente così con la next-gen, dovremo pensare a come lavorare al gameplay, eliminando l’idea che il giocatore giocherà da seduto.”

Quest’ultima affermazione è molto probabilmente legata a servizi di streaming come Google Stadia e Project xCloud che vogliono darci la possibilità di giocare i nostri giochi preferiti anche su hardware più “deboli” come quelli mobile, permettendoci quindi di giocare in mobilità a titoli che normalmente potremmo sperimentare unicamente da seduti di fronte al PC o alla televisione. Il futuro di Monster Hunter non è definito, ma pare che sarà influenzato dall’evoluzione delle nostre piattaforme da gioco. Voi cosa ne pensate?