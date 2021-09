Monster Hunter Rise: la caccia arriva su PC, rivelata la data ufficiale

Dopo l’enorme successo di Monster Hunter Rise uscito in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso marzo 2021, il videogioco di Capcom è pronto a essere rilasciato anche su PC. L’annuncio è arrivato dal Tokyo Game Show 2021, fiera videoludica nipponica che sta muovendo le sue redini proprio in questi giorni tra fine settembre e inizio ottobre.

Giocatori del PC, preparatevi: potete cacciare mostri su Monster Hunter Rise a partire dal 12 gennaio 2022, mentre una demo sarà disponibile già il 13 ottobre 2021. Il capitolo Rise porta i giocatori a vivere l’esperienza classica di un Monster Hunter, tra enormi mostri da cacciare e tanto loot da raccogliere per fabbricare il proprio equipaggiamento, ma portando in campo anche una certa dose di verticalità che è stata gradita molto dagli utenti su Nintendo Switch.

Con Monster Hunter Rise, il giocatore ha a disposizione degli speciali insetti-filo che gli permettono di muoversi verso l’alto, esplorando le mappe anche in verticale, e soprattutto di effettuare molti trick con armi e attacchi. In questo capitolo non mancano anche mostri nuovi, così come nuove armi e nuove armature. È presente anche il Palamute, una cavalcatura canina abile anche nelle scalate. Capcom ha anche rivelato delle collaborazioni che arriveranno in questi mesi su Rise come un crossover con Ghost ‘n Goblins e addirittura uno con SEGA.

La versione PC di Monster Hunter Rise avrà migliorie grafiche come una risoluzione 4K con texture più dettagliate, e il supporto agli schermi ultrawide. Il videogioco è acquistabile su Steam anche con diverse versioni comprendenti DLC e altri contenuti scaricabili, e potrà comunicare con il JRPG di più recente uscita Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin per l’attivazione di altri contenuti bonus. Vi lasciamo alle nostre recensioni di Rise e Stories 2, ricordandovi che è già disponibile una demo di Wings of Ruin nel caso vogliate provare il gioco.