Monster Hunter Rise: sviluppo rallentato per via della pandemia

Senz’ombra di dubbio il 2020 è stato un anno nefasto per l’intera umanità. Purtroppo questo stato di confusione generale ha toccato ogni singola ambiente in maniera negativa. Anche la nostra amata industria videoludica si è vista vittima della situazione pandemica in corso, portando tantissime case di sviluppo a subire danni non indifferenti (sopratutto a livello economico). Infatti l’attuale annata verrà ricordata da molti come “l’anno dei rimandi” in quanto tantissime opere hanno subito dei rallentamenti. Tra la lunga lista di rimandi e “stop effettivi” si aggiunge anche il recente annunciato Monster Hunter Rise che, a detta dei suoi sviluppatori doveva uscire prima del previsto.

Come sicuramente saprete ormai il futuro capitolo dedicato alla saga di Monster Hunter si prepara ad arrivare su Nintendo Switch durante il prossimo 26 Marzo 2021. Una data sicuramente più che accettabile vista l’attuale situazione mondiale. Anche se l’opera Capcom non ha subito un rimando ufficiale, i vari sviluppatori hanno fatto sapere al pubblico che la pandemia in corso ha inciso in maniera drastica sui tempi di sviluppo del titolo. Infatti stando alle parole di Haruhiro Tsujimoto, Monster Hunter Rise doveva uscire prima di Marzo 2021.

“A causa dell’attuale situazione sanitaria globale siamo stati costretti ad allungare i tempi di sviluppo di Monster Hunter Rise. Non l’abbiamo mai comunicato in maniera ufficiale ma la data d’uscita iniziale del gioco non era destinata al 2021. Siamo stati praticamente costretti a prenderci un mese di pausa per la dovuta pandemia e di conseguenza aumentare il tempo necessario dovuto allo sviluppo del gioco. Tuttavia siamo fiduciosi nel successo di questo futuro Monster Hunter Rise e ci auguriamo davvero che possa seguire i passi di Monter Hunter World!”

Le parole di Tsujimoto sono certamente più che ragionevoli in quanto, l’attuale situazione mondiale non è sicuramente una delle migliori. Ci auguriamo caldamente che il progetto possa andare avanti senza ulteriori intoppi. Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise uscirà il prossimo 26 Marzo 2021 come esclusiva per Nintendo Switch.