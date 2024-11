Monster Hunter Wilds: beta da record su Steam

La versione beta di Monster Hunter Wilds ha registrato oltre 457.000 giocatori simultanei su Steam a un'ora dal lancio. Il test pubblico, disponibile per PS5, Xbox e PC fino al 3 novembre 2024, ha attirato un numero impressionante di utenti in brevissimo tempo.

L'enorme interesse per questa anteprima dimostra le grandi aspettative dei fan per il prossimo capitolo principale della serie Monster Hunter di Capcom, in uscita il 28 febbraio 2024 per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Quasi mezzo milione di giocatori solo su PC in un'ora è un risultato decisamente impressionante.

La beta offre un assaggio della storia e del gameplay, permettendo ai giocatori di creare il proprio personaggio, provare le nuove mosse delle armi e cacciare mostri giganti online con amici grazie al supporto crossplay.

Secondo l'utente Okami13, il numero di giocatori simultanei su Steam ha continuato a crescere rapidamente nelle ore seguenti al lancio. Considerando anche le versioni Xbox e PlayStation, è probabile che, in totale, oltre un milione di persone abbiano provato l'anteprima del nuovo capitolo della celebre saga di Capcom.

La beta pubblica di Monster Hunter Wilds rimarrà attiva fino alle 03:59 della notte del 4 novembre 2024, quindi potete ancora provarla se siete curiosi di creare il vostro personaggio, e trasferirlo poi nel gioco completo, di provare le nuove mosse delle armi e cacciare mostri online sfruttando il crossplay tra le varie piattaforme.

Il numero impressionante di giocatori registrato in così poco tempo fa ben sperare per il successo di Monster Hunter Wilds (che potete preordinare su Amazon) al lancio. Se Capcom riuscirà a mantenere alto l'interesse e a perfezionare il gioco in base ai feedback della beta, il titolo potrebbe battere ogni record di vendite per la compagnia.

Il gioco completo uscirà il 28 febbraio 2024 per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Steam, promettendo di essere il degno successore di Monster Hunter World su console di nuova generazione e PC.