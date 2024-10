Monster Hunter Wilds: open beta in arrivo, ecco quando potrete giocarci

Capcom lancerà una open beta di Monster Hunter Wilds a fine ottobre, offrendo così ai giocatori l'opportunità di provare il nuovo capitolo della serie prima del suo lancio ufficiale previsto per febbraio 2025. L'evento sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, con date diverse per ciascuna piattaforma.

La beta permetterà ai partecipanti di sperimentare tre aspetti chiave del gioco: il sistema completo di creazione del personaggio, una prova della storia iniziale con tanto tutorial e una caccia in esplorazione libera. Capcom, inoltre, ha confermato che sarà supportato il cross-play tra tutte le piattaforme.

Su PS5, gli abbonati PlayStation Plus avranno accesso anticipato dal 28 al 30 ottobre, mentre per tutti gli altri giocatori la beta sarà disponibile dal 31 ottobre al 3 novembre. Su Xbox Series X|S e Steam, l'evento si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre, senza necessità di abbonamento all'Xbox Game Pass.

I partecipanti potranno esplorare le Windward Plains, cacciare il Chatacabra nella prova della storia e dare la caccia all'Alpha del branco Doshaguma in modalità libera. Sarà possibile giocare in solitaria o in cooperativa fino a 4 giocatori, con la possibilità anche di richiedere l'aiuto di un cacciatore NPC di supporto.

La beta offrirà un'anteprima delle novità di Monster Hunter Wilds.

Come bonus per la partecipazione, i giocatori riceveranno un Pendente decorativo per le armi e un pacchetto di oggetti utili, che saranno poi disponibili anche nella versione completa del gioco al lancio.

Monster Hunter Wilds, annunciato ai The Game Awards del dicembre scorso, rappresenta un'evoluzione significativa per la serie, con un ciclo di sviluppo più lungo rispetto ai predecessori. Capcom punta, infatti, a offrire un'esperienza di caccia ancora più ricca e immersiva quando il gioco debutterà il 28 febbraio 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.