Avatar di orenove 27
0
non mi sono mai soffermato sui titoli di coda nei videogame e non ho mai giocato a quei titoli, ragion per cui questo ragazzo non lo ho mai sentito neppure nominare prima.
Pur tuttavia, indipendentemente dalla mia ignoranza in materia è un grande dispiacere sapere che un giovane artista muore. Condoglianze a tutti coloro che lo hanno ammirato e gli hanno voluto bene.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.