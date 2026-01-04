Valve ha annunciato i vincitori degli Steam Awards 2025, e il panorama dei premi di quest'anno rivela quanto l'industria videoludica sia stata dominata da alcuni titoli chiave negli ultimi mesi. La cerimonia virtuale, che raccoglie i voti della vasta comunità di Steam, ha incoronato Hollow Knight: Silksong come Gioco dell'Anno, un risultato che riflette l'enorme impatto avuto dal titolo sulla piattaforma di distribuzione digitale dal suo lancio dello scorso settembre. Il metroidvania sviluppato da Team Cherry ha letteralmente messo sotto pressione l'intera infrastruttura di Steam al momento del rilascio, generando picchi di traffico senza precedenti.

La vittoria di Silksong nella categoria principale era ampiamente prevista dagli analisti del settore, considerando l'accoglienza entusiasta ricevuta dalla critica e dai giocatori. Il titolo ha inoltre conquistato il premio "Best Game You Suck At", una categoria dedicata ai giochi particolarmente impegnativi in termini di difficoltà. Questa doppietta testimonia come il sequel spirituale di Hollow Knight sia riuscito a bilanciare sfida e accessibilità, mantenendo alta la curva di difficoltà caratteristica del genere senza alienare il pubblico mainstream.

Sul fronte della portabilità, Hades II si è aggiudicato il premio come Miglior Gioco su Steam Deck, confermando un riconoscimento che molti nella community tech consideravano già acquisito. Il roguelike di Supergiant Games sfrutta al meglio le caratteristiche dell'hardware portatile di Valve: la struttura basata su sessioni brevi si adatta perfettamente alle sessioni di gioco in mobilità, mentre lo stile grafico stilizzato scala efficacemente sul display da 7 pollici del dispositivo senza compromettere la qualità visiva o l'esperienza complessiva.

L'infrastruttura di distribuzione digitale di Steam ha registrato picchi di traffico senza precedenti durante il lancio di Hollow Knight: Silksong, evidenziando la crescente pressione sui sistemi di delivery dei contenuti videoludici

Nella categoria Stile Visivo Eccezionale, il premio è andato a Silent Hill f, il capitolo della celebre serie horror sviluppato da Neobards Entertainment. Sebbene la qualità estetica del titolo sia innegabile, con la sua ambientazione giapponese degli anni '60 e l'uso magistrale dell'illuminazione, alcuni osservatori hanno espresso perplessità per l'esclusione di Dream BBQ, che proponeva un approccio visivo decisamente più sperimentale e psichedelico, quasi allucinogeno nella sua resa grafica.

Gli Steam Awards rappresentano un termometro importante per comprendere le preferenze della vasta base utenti della piattaforma Valve, che conta centinaia di milioni di account attivi. A differenza di altri premi del settore videoludico, le categorie vengono votate direttamente dalla community, offrendo una prospettiva meno influenzata dalle dinamiche dell'industria e più radicata nell'esperienza effettiva dei giocatori. L'elenco completo dei vincitori e dei nominati è disponibile sulla pagina ufficiale degli Steam Awards 2025, dove è possibile consultare anche le statistiche di voto e le motivazioni delle varie categorie premiate.