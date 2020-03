MotoGP 20: Milestone mostra il primo video ufficiale del gameplay

La famosa serie di MotoGP che consente a tutti i piloti virtuali di prendere parte in prima persona al campionato di moto più avvincente al mondo sta per tornare in una nuova edizione migliorata. Nelle ultime ore Milestone ha pubblicato il primo video di gameplay del nuovissimo MotoGP 20; con scelta di piste, piloti e condizioni climatiche direttamente votate dalla grande community di cui gode il titolo. La scelta più votata è stata quella di Valentino Rossi al Mugello con condizioni climatiche asciutte.

La fisica e il comportamento delle moto appaiono molto più realistici rispetto al diretto predecessore. Il video, poco più sotto, mostra anche la nuova modalità di consumo asimmetrico dei pneumatici che tende a rendere ancora più reale l’esperienza di gioco. Altra novità importante, riguarda tutte le nuove funzionalità per gestire al meglio il carburante durante una corsa. I giocatori, prima di gareggiare, dovranno quindi adottare specifiche scelte strategiche: decidere la quantità di carburante con la quale iniziare una gara, ma soprattutto il tipo di pneumatico da utilizzare (ovviamente in base alle condizioni climatiche generate dal motore di gioco).

Le scelte dei giocatori ricadranno quindi molto sull’andamento e sulla fisica della moto durante la corsa. Da non dimenticarsi delle nuove winglet aerodinamiche complesse di cui sono dotate le nuove moto create da Milestone. I piloti dovranno quindi stare molto attenti a non schiantarsi durante la gara, al fine di evitare di danneggiare irreparabilmente il bilanciamento della propria moto.

Il team di sviluppo ha fatto anche sapere di aver lavorato molto al sistema della frenata: sarà più difficoltoso e rischioso, ma allo stesso tempo darà più soddisfazione ai giocatori. In chiusura, vi ricordiamo che MotoGP 20 uscirà il 23 Aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. Cosa ne pensate delle novità introdotte e del primo gameplay mostrato da Milestone? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.