Dopo Konami, ora anche Atlus e SEGA si lanciano nel mercato delle slot machine. Non è ovviamente una novità: a livello puramente regionale, sono tantissimi i videogiochi che hanno avuto degli adattamenti per il gioco d’azzardo. Questa volta è il turno di Persona 5, che si doterà a breve di ben due slot machine, una esclusiva per il Giappone e l’altra invece per i casinò di tutto il mondo, inclusa probabilmente anche l’Italia.

Si tratta, come avrete potuto intuire, di una slot machine del tipo Pachinko, un gioco d’azzardo decisamente molto popolare in Giappone. Inutile dire che Persona 5 non poteva essere tagliato fuori da questo mercato. La novità però riguarda proprio l’esportazione di un’altra slot machine, differente ovviamente dal Pachinko. Questa slot machines è stata annunciata a maggio 2022 da SEGA Sammy e sarà ovviamente disponibile successivamente anche in tutto il resto del mondo. Entrambe le slot sono chiaramente a tema del gioco e mostrano animazioni e artwork originali.

Nel corso degli anni, diverse slot machine di Konami hanno cominciato a diffondersi anche nei casinò europei e statunitensi. Appare dunque naturale che la scelta di SEGA sia quella di seguire un trend da sempre molto seguito in Giappone. Sicuramente l’accostamento tra Persona 5 e gioco d’azzardo è molto strano, almeno ai nostri occhi occidentali, ma le grandi società giapponesi non possono ignorare questo trend.

So uhh…Japan came out with a Persona 5 themed slot machine at various Pachinko parlors today LOL??? pic.twitter.com/LID5DRrC0y — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) September 5, 2022

Persona 5 ha debuttato nel 2018, in esclusiva su PS3 e PS4. Nel 2020 è uscita la versione Royal, che include la localizzazione in italiano. A ottobre del 2022 il gioco debutterà anche su altre piattaforme, incluse quelle di Xbox. Il gioco sarà inoltre inserito nel catalogo di Xbox Game Pass, non solo per le console della casa di Microsoft ma anche per PC. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.