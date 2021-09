Negative Atmosphere, Dead Space e Alien Isolation fusi in questo trailer

Già avevamo parlato di questo piccolo titolo solo un paio di anni, e come molto spesso accade per gli studi di piccole dimensioni, anche in questo caso era caduto il silenzio stampa e quasi nessuno ne parlava. Negative Atmosphere aveva esoridito con un trailer che metteva in mostra le proprie peculiarità, soprattutto se parliamo di un genere che negli ultimi anni sta rivivendo una seconda giovinezza. Basti pensare che il gioco in questione era nato anche con lo scopo di dare ai fan di Dead Space un qualcosa con cui passare il tempo. Eh già, perché all’epoca ancora non veniva annunciato il remake per questa generazione di console. Di conseguenza unendo anche un po’ di Alien Isolation dopo solo due anni ecco il suo ritorno.

Sicuramente la prima cosa che salta all’occhio è la qualità tecnica che è nettamente migliorata, ma soprattutto la scelta delle scene mostrate nel trailer mette sicuramente in risalto il messaggio del titolo. Le premesse di Negative Atmosphere sono le solite, un virus si è diffuso su una nave spaziale, infettando tutto l’equipaggio (forse da qualche parte l’abbiamo già sentita questa cosa). Ovviamente non sono solo queste le similitudini che troviamo con il gioco di EA. Tra di queste troviamo anche la tuta che indossa il nostro protagonista e anche un po’ il design dei mostri risulta già visto.

Sicuramente non le idee più originale del genere, ma sicuramente anche le atmosfere riescono a trasmettere molto. Da questo punto di vista inoltre, come un buon survival horror vuole, gli inseguimenti sono all’ordine del tunnel, e anche qui ne avremo un po’ come visto in Alien Isolation. Detto questo non ci resta che attendere sicurmaente l’uscita di qualcosa di più succoso per quanto riguarda Negative Atmosphere.

