Minecraft: incassi mostruosi nel 2020, più di qualsiasi videogioco

Ci siamo espressi già molte volte su Minecraft, e ancora oggi dopo la bellezza di oltre dieci anni dal lancio originale, il titolo Mojang è uno tra i videogiochi più giocati, trasmessi sulle iattaforme di streaming e chiacchierati dell’intero settore.

Ovviamente con un successo del genere e così duraturo anche i guadagni sono alle stelle, e come viene fatto notare di recente dall’utente di Twitter ‘Timur222’ nel 2020 Minecraft ha generato la bellezza di 1,1 miliardo di Dollari.

Guadagni da capogiro che fanno diventare il brand targato Mojang il franchise che è riuscito ad ottenere il maggior successo nella storia dei videogiochi, un traguardo che lascia indietro brand colossali come le IP Nintendo, Sony e Microsoft, giusto per citare alcune delle compagnie più influenti.

Minecraft is the most successful video game franchise of all time.

The franchise generated over $1.1 billion in 2020. pic.twitter.com/Vn5bmrH6hy

— Timur222 (@bogorad222) September 21, 2021