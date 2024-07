Banjo Kazooie, non c'è nessun gioco in sviluppo (purtroppo)

Nonostante le speculazioni e i desideri dei fan, Jez Corden di Windows Central ha annunciato nel suo podcast Xbox Two che, secondo le informazioni da lui acquisite, non è in sviluppo alcun nuovo titolo della serie Banjo Kazooie da parte di Xbox Game Studios. "Per quanto posso dire, al momento posso confermare che non c’è in sviluppo nessun gioco di Banjo," ha chiarito Corden.

Il giornalista è noto per i suoi solidi collegamenti interni a Microsoft, il che rende le sue dichiarazioni particolarmente rilevanti nel contesto dei giochi in sviluppo. Tale aggiornamento arriva a dissipare recenti voci di corridoio, alimentate lo scorso dicembre da NateDrake, un altro presunto insider, che parlava di un imminente nuovo capitolo per questa amata serie.

Effettivamente, i fan di Banji Kazooie sono in attesa di un vero e proprio seguito da quasi due decenni, dato che l'ultimo dei principali giochi, “Banjo-Tooie”, risale ai primi anni 2000. Nonostante nel 2008 sia arrivato lo spin-off “Banjo-Kazooie: Viti & Bulloni” e alcuni titoli per console portatile Nintendo, un vero terzo capitolo della serie principale non ha mai visto la luce.

Queste rivelazioni di Corden pongono quindi una pausa, per ora, sui sogni dei giocatori che speravano in una prossima rivisitazione delle avventure del carismatico orso Banjo e del suo compagno uccello, Kazooie. Tuttavia, resta una possibilità aperta per il futuro, come spesso accade nel mondo dei videogiochi, dove decisioni e sviluppi possono cambiare rapidamente.