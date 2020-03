Nier Automata, vendite record in tre anni per il secondo capitolo della serie

A distanza di tre anni dall’uscita su PlayStation 4 e Steam, e a due da quella su Xbox One, Square Enix traccia un bilancio del successo di Nier Automata. Il gioco, ideato dal game designer Yoko Taro e realizzato in collaborazione con PlatinumGames, ha acquisito col passare del tempo un fanbase sempre più largo, tanto che è stata annunciata anche la nuova versione del primo capitolo Nier Replicant Remake e uno spin-off dedicato esclusivamente agli smartphone.

Nel corso dell’evento in streaming dedicato ai dieci anni dall’uscita del primo capitolo sono stati resi noti i dati complessivi di vendita di Nier Automata che ammontano a 4,5 milioni di copie in tutto il mondo. Questo dato prende in considerazione le vendite sia su disco che digitali su tutte le piattaforme in cui il gioco è disponibile ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. Nier Automata è disponibile sul mercato in due versioni, quella standard e la Game of the Yorha Edition che include anche il DLC 3C3C1D119440927 composto da tre arene di combattimento e alcuni bonus cosmetici tra cui quelli che originariamente si ottenevano con il preordine.

Ma come sono state le vendite di Nier Automata? Il capitolo della serie Square Enix certo non tiene il passo di una serie famosa come Final Fantasy. Se in tre anni dall’uscita, come dicevamo, il gioco ha venduto 4,5 milioni di copie, nello stesso arco di tempo Final Fantasy XV dal 2016 al 2019 aveva venduto quasi il doppio, ovvero 8,9 milioni. Per Nier si tratta comunque di un ottimo risultato dato che è un fanchise relativamente nuovo per il grande pubblico.

Nonostante il primo capitolo della serie, connessa a Drakengard, fosse uscito dieci anni fa non era mai riuscito ad acquisire la popolarità del seguito, anche a causa della grafica piuttosto rozza e del gameplay divertente ma poco preciso. Nonostante ciò, grazie alla storia, ai personaggi e alla musica, il primo Nier riuscì a conquistare un certo numero di fan e a diventare il classico titolo di nicchia prima che la serie raggiungesse il successo mondiale con Automata.