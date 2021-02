NieR Replicant: svelati i requisiti PC, raggiunge i 60 FPS?

Con il successo di NieR Automata, la saga action ideata da Yoko Taro ha subito un vero e proprio boom a livello mondiale. Grazie a questa popolarità, Square-Enix ha deciso di accogliere le molteplici richieste dei fan per la realizzazione di un remake del primo capitolo della saga. Ora, a pochi mesi dall’uscita di NieR Replicant la compagnia giapponese ha svelato i requisiti minimi e consigliati per godere al meglio del titolo in versione PC.

Come sottolineato più e più volte dalla stessa Square anche in fase di presentazione, NieR Replicant si prefigge il compito di riesumare il primo capitolo della saga creata da Yoko Taro, così da far conoscere a tutti i nuovi fan le origini di uno dei franchise più interessanti dell’epoca moderna del gaming. Per quanto riguarda entrambi i requisiti, il team di sviluppo garantisce sempre i 60 FPS, e a cambiare è la risoluzione che passerà dai 720p dei requisiti minimi ai 1080p per i consigliati. Vediamo insieme nel dettaglio quali sono le specifiche dei requisiti minimi.

Processore – AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5-6400

GPU – AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 960

Memoria – 8 GB RAM

DirectX – Versione 11

Spazio disponibile richiesto – 25 GB

Scheda audio – DirectX Compatible Sound Card

Sistema Operativo – Windows 10 64 bit

In conclusione, vediamo anche quali sono le specifiche richieste per soddisfare i requisiti consigliati di NieR Replicant.

Processore – AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5-6400

GPU – AMD Radeon RX Vega 56 / NVIDIA GeForce GTX 1660

Memoria – 16 GB RAM

DirectX – Versione 11

Spazio disponibile richiesto – 25 GB

Scheda audio – DirectX Compatible Sound Card

Sistema Operativo – Windows 10 64 bit

Questi sono i requisiti pubblicati in attesa che il remake del primo NieR arrivi sul mercato. Vi ricordiamo che NieR Replicant uscirà il prossimo 23 aprile sia su PC, che sulle console della scorsa generazione PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Cosa ne pensate dei requisiti svelati da Square per il prossimo titolo in uscita?