NieR: Square-enix crea il sito per festeggiare i 10 anni, annuncio in arrivo?

Il primo capitolo di NieR sta per compiere la bellezza di 10 anni, e Square-Enix per festeggiare ha creato un sito web tutto dedicato alla visionaria creatura di Yoko Taro. Tra il primo capitolo e NieR Automata sono passati 7 anni, e nonostante il primo titolo non è mai riuscito ad uscire dalla sua nicchia di appassionati, il secondo capitolo è stato uno dei giochi più apprezzati da pubblico e critica nel 2017.

Il sito si presenta con poche informazioni basilari e ci si può trovare il logo dedicato al decennale di NieR, uno scroller di notizie e collegamenti vari ad altri siti Web e merchandising. Il decimo compleanno della serie è in arrivo ad aprile 2020 e sono molti gli appassionati che si aspettano l’annuncio di un nuovo gioco del brand tra il prossimo aprile e l’E3 2020.

La voce di corridoio che gira da qualche tempo parla di un Remake del primo NieR datato 2010, ma visto l’arrivo delle console di prossima generazione durante il 2020 non è da escludere che Square-Enix abbia qualcosa di più grosso in cantiere. Per il momento non c’è nulla di ufficiale e non possiamo fare altro che speculare con le pochissime informazioni che si hanno al riguardo.

Purtroppo al momento è molto difficile recuperare il primo NieR dato che si può trovare solo in formato fisico per PlayStation 3 e Xbox 360, e le copie stanno diventando sempre più rare da trovare in giro, per questo un Remake sarebbe molto gradito da parte degli appassionati. Avete già fatto un giro sul sito dei 10 anni di NieR?