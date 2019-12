Ninja: Fortnite è più complesso del football americano, è polemica

Tutti hanno opinioni, sopratutto oggigiorno, e molti le esprimono tramite i social; quando a farlo è però una persona nota come Ninja, le possibilità che nasca una polemica sono molto alte. Infatti, è successo ancora. Lo streamer e celebrità del web Tyler Blevins ha affermato che Fortnite è un gioco più complesso rispetto al football americano: ovviamente il pubblico di Twitter non l’ha presa bene.

Facciamo però un passo indietro e capiamo da dove è nato tutto. Tramite il proprio account social, Ninja ha pubblicato un commento generico sul football americano (che lui segue regolarmente); eccolo in traduzione: “Non capirò mai come possano le squadre del college e della NFL permettere ai propri kicker di… sbagliare un calcio. Penso che dovrebbero esserci delle rose di kicker negli USA che non sbagliano un semplice calcio. […] Vorrei veramente sapere cosa ne pensate.“

Ovviamente il pubblico non ci ha messo molto a replicare. DuckyTheGamer ha infatti canzonato Ninja con le seguenti parole: “Non capirò mai come possano i pro player di Fortnite… sbagliare un colpo. Penso che dovrebbero esserci delle rose di pro-player che siano in grado di premere un pulsante e mandare a segno ogni singolo colpo con una precisione del 100%, mi sembra così stupido.”

Chiaramente Ninja ha replicato. “È la risposta più sciocca del mondo. Fortnite richiede movimento, creazione, modifica, rotazione e sparo. Non ci sono “posizioni” all’interno di Fortnite. Il lavoro di un kicker è letteralmente calciare. Analogia orribile, alquanto imbarazzante.”

Ovviamente il pubblico si è scagliato contro Ninja. Il giocatore di Fortnite ha persino dovuto cancellare i due tweet, ma ne ha scritto un altro. “Ciò che ho imparato oggi è che se sono curioso o insicuro su qualcosa, non devo chiedere un’opinione al popolo di Internet perché vengo solo aggredito.” Diteci, voi cosa ne pensate?