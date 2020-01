Alla fine è successo, Ninja è diventato una skin di Fortnite, il battle royale di Epic Games. L’annuncio arriva direttamente dallo streamer di Mixer, tramite il suo profilo Twitter. Come indicato dal giovane stesso, la skin è molto somigliante e propone tutte le caratteristiche tipiche che contraddistinguono Ninja: i capelli blu e la bandana gialla.

La skin di Ninja per Fortnite ha una felpa blu con un cappuccio e i pantaloni neri, ma ci sono anche altre varianti (quattro in totale), il dorso decorativo Egemonia Ninja, l’emote Stile Ninja e il piccone Doppia Katana. La skin sarà disponibile tra il 16 e il 19 gennaio 2020 ed è pagamento: non è però stato specificato il costo. Potete vedere l’aspetto del costume qui sotto.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI — Ninja (@Ninja) January 15, 2020

Lo streamer afferma “Sono molto eccitato da tutto questo, sono contento di poterlo condividere con voi, ragazzi. Se investi la giusta quantità di tempo e di impegno, tutto è possibile. È un fatto.” Ninja aveva già suggerito l’arrivo di una grande novità che lo coinvolgeva: a quanto pare si trattava di questo.

Ninja è stato al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per vari motivi. Prima di tutto, lo streamer ha abbandonato Twitch per Mixer, dando in pratica il via a molti altri “esodi” verso varie piattaforme (Facebook Gaming e YouTube, ad esempio). Inoltre, il giovane ha stretto un accordo pluriennale con Adidas, ha rilasciato un libro e una serie di albi a fumetti. Una skin con il suo aspetto è solo un ulteriore passo nel suo progetto commerciale.

Inoltre, questa skin è solo una delle varie dell’iniziativa “Serie d’icone”, che porterà nel gioco oggetti dedicati a persone famose del mondo del cinema, dei videogiochi, della musica e dell’intrattenimento. Arriveranno ad esempio contenuti legati a Loserfruit e a TheGrefg.