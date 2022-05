Nella settimana del Fuorisalone 2022, Febal Casa e Nintendo uniscono le forze per ospitare i visitatori durante gli spostamenti nelle zone centrali di Milano, in occasione dell’attesissimo evento all’insegna del design che animerà la città per sette giorni. Dal 6 al 12 giugno, girando per le principali vie del capoluogo meneghino, sarà infatti possibile incontrare e salire a bordo di un tram davvero speciale, completamente personalizzato e allestito come l’interno del salotto di una casa moderna e arredato con un occhio di riguardo a tutti gli ultimi trend, in primis quello dei videogame.

Sul tram itinerante brandizzato Febal sarà infatti possibile giocare con Nintendo Switch. Nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 giugno, i visitatori potranno divertirsi con il gioco di corse più famoso al mondo, Mario Kart 8 Deluxe, mentre sabato 11 sarà possibile mettere le mani, a solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, sull’attesissimo Mario Strikers: Battle League Football.

Il tram Febal Casa costituisce un unicum nel suo genere e ha l’obiettivo di regalare a tutti i suoi passeggeri l’emozione di giocare all’interno di un ambiente familiare come il salotto di casa, vivendo al contempo appieno l’esperienza della Milano Design Week. I videogiochi Nintendo che sarà possibile provare a bordo del mezzo saranno esperienze multiplayer per eccellenza, perfette per condividere il divertimento in compagnia.

L’evento itinerante di Febal Casa è pronto ad accogliere chiunque voglia spostarsi nel centro della città e visitare gli showroom e le location del Fuorisalone a partire dal 6 giugno. Per chiunque voglia divertirsi con i videogiochi Nintendo, l’appuntamento è invece il 7, 9 e 11 giugno nell’esclusivo tram targato Febal.