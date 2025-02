Nintendo annuncia l'ora del Direct dedicato a Switch 2: impostate le vostre Alarmo!

Nintendo ha annunciato la data e l'ora esatte del prossimo Direct dedicato al Nintendo Switch 2, che si terrà il 2 aprile 2025 alle 15:00 ,ora italiana. L'evento offrirà "uno sguardo più approfondito" sulla nuova console, rivelata ufficialmente il mese scorso.

Questo Direct rappresenta un'importante opportunità per i fan di ottenere maggiori informazioni sul successore dell'originale Switch, la cui uscita è prevista entro la fine dell'anno. Nintendo non ha fornito dettagli specifici sui contenuti che verranno mostrati, ma è probabile che vengano presentati nuovi giochi oltre al nuovo capitolo di Mario Kart, l'unico titolo confermato finora.

L'annuncio arriva in un momento cruciale per Nintendo, con le vendite del modello Switch originale in calo più rapido del previsto secondo alcuni analisti di mercato. Il lancio del nuovo hardware potrebbe quindi rivelarsi fondamentale per mantenere la posizione di Nintendo nel mercato delle console.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, è molto probabile che l'evento si concentri su:

Caratteristiche hardware del Nintendo Switch 2

Nuovi titoli first-party in sviluppo e in uscita con la console

Third-party disponibili al lancio

Possibili miglioramenti alla retrocompatibilità

Data di lancio e prezzo della console

Nintendo ha anche organizzato un tour mondiale nei prossimi mesi per permettere ad alcuni fortunati di provare in anteprima il nuovo hardware. Per la maggior parte dei fan, tuttavia, questo Direct sarà la principale fonte di informazioni sul Switch 2 fino al suo lancio ufficiale.

Ora non resta che aspettare per scoprire se tute le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, fra le quali ricordiamo la presenza di stick analogici dotati di Hall effect, assenza di uno schermo OLED nel modello iniziale e l'utilizzo di tecnologie di upscaling proprietarie di NVIDIA, saranno effettivamente confermate da Nintendo.